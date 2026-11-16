Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheliden 9’u tutuklama, 6’sı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında örgüte üye olma, aklama ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haklarında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

9 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan ve halen parti yönetiminde yer alan Gamze Kılınç Büyük ile Mustafa Körpe, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.