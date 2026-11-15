TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi görüşülecek. Haftalık çalışmalarına 17 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA YENİ DÜZENLEME

Genel Kurul'da daha sonra Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklif ile yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak. Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.