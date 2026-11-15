-°C
CANLI YAYIN

Meclis'te yoğun hafta! Dijital konaklama platformlarına yeni düzenleme

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Meclis'te yoğun hafta! Dijital konaklama platformlarına yeni düzenleme

TBMM Genel Kurulu, 17 Kasım Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek. Ardından Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak. Belge ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi görüşülecek. Haftalık çalışmalarına 17 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA YENİ DÜZENLEME

Genel Kurul'da daha sonra Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklif ile yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak. Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi de Meclis gündemine gelecek. (AA)Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi de Meclis gündemine gelecek. (AA)

İZİN BELGESİ OLMAYAN PLATFORMLARA ERİŞİM ENGELİ

Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek, bu payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.

İzin belgesi almaksızın yurt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilenlerle izin belgesi iptal edilen veya süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları için erişimin engellenmesine karar verilecek.

Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanma ve işler halde bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

2027 YILI BÜTÇESİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek. Komisyonda, 16 Kasım Pazartesi Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Salı İçişleri Bakanlığı, 18 Kasım Çarşamba Milli Savunma Bakanlığı ve 19 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.

Düzenlemeye göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu olacak. (AA)Düzenlemeye göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu olacak. (AA)

MECLİS KOMİSYONLARINDA YOĞUN MESAİ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları, gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞACAK

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

Erdoğan: Kıbrıs’ı asla yalnız bırakmayacağızErdoğan: Kıbrıs’ı asla yalnız bırakmayacağız ERDOĞAN: KIBRIS'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Murat Akıncı
Editör
Önceki Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal sözlere sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal sözlere sert tepki
"Almanya 500 kişiyi geri gönderdi" iddiasına DMM'den yalanlama
Sonraki Haber
"Almanya 500 kişiyi geri gönderdi" iddiasına DMM'den yalanlama
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın