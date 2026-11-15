AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal sözlere sert tepki: "Bu ünvanlı faşizmi kınıyoruz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan skandal sözlerine tepki gösterdi. Hem Mardinli kadınlara hem de midye satan vatandaşlara yönelik ifadeleri kınayan Çelik, "Bu 'ünvanlı faşizm'i kınıyoruz" dedi. Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün skandal paylaşımına sert tepki gösterdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan sözlere ilişkin Çelik, "Ayrımcılık her yerde utanç vericidir. Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak "nefret söylemi"dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. " dedi.
Çelik, "İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu "ünvanlı faşizm"i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu "nefret söylemi"ni kökten reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir...Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır.
Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir.
Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin'imize selam olsun."
AK PARTİ CEPHESİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
Söz konusu paylaşım kısa sürede tartışma yaratırken AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gürüz'e sert tepki gösterdi. Çankırı, Mardinlilerin kimliği üzerinden kullanılan ifadelerin yanı sıra midyeci esnafının emeğinin küçümsenmesini de eleştirerek kullanılan dili ayrımcı ve aşağılayıcı olarak nitelendirdi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri ırkçı ve üstenci bir yaklaşım olarak değerlendirdi. İnan, insanların doğdukları topraklar ve geçimlerini sağladıkları meslekler üzerinden hedef alınmasına tepki göstererek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Gürüz'ün paylaşımını eleştirerek yasal sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.