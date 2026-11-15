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"Almanya 500 kişiyi geri gönderdi" iddiasına DMM'den yalanlama

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Almanya 500 kişiyi geri gönderdi" iddiasına DMM'den yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişinin özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu iddiaların geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulduğu ve DMM tarafından açıkça yalanlandığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik ortaya atılan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi istendi.

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#Almanya #Türkiye #DMM
Volkan Şahin
Editör
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