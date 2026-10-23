DMM’den emisyon iddialarına sert yanıt! “Türkiye G20’de ikinci” söylemine açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi oldu” ve “Türkiye’nin iklim hedefleri yetersiz” iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi oldu" ve "Türkiye'nin iklim hedefleri yetersiz" iddialarının, veri yöntemlerinin sınırlılıkları ve Türkiye'nin ulusal koşulları göz ardı edilerek oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif olduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımlara dayanak gösterilen UNEP Raporu'ndaki EDGAR verileri, resmi istatistik olmayıp tahmine dayalıdır. Nitekim EDGAR'ın hesaplama yöntemleri geçmişte büyük sapmalar üretmiş, kurum Türkiye'ye ilişkin emisyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kalmıştır."

Türkiye'nin COP31 Başkanı sıfatıyla küresel iklim eylemine öncülük etme kararlılığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin resmî sera gazı envanterinin de IPCC kılavuzlarına uygun olarak TÜİK koordinasyonunda hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu 2035 yılı hedefinin Paris Anlaşması'nın ilkelerine, "Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar" prensibine ve ulusal koşullara uygun en iddialı azaltım seviyesini temsil ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: