Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor: Sürücülere kritik uyarılar
Bu yıl kış erken geldi... Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yarın, yani 15 Kasım itibarıyla başlıyor. Lastik değişim merkezlerinde hummalı çalışmalar devam ederken, A Haber muhabiri Merve Köloğlu uygulamanın detaylarını ve sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları Lastik Uzmanı Dursun Emir ile ele aldı.
Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. Lastik Uzmanı Dursun Emir, kış lastiğinin özelliklerini, yol tutuşuna etkisini ve değişim sonrası yapılması gereken balans ve rot ayarlarını anlattı.
UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR?
15 Kasım'da başlayacak uygulama öncesinde lastik değişim merkezlerindeki yoğunluk sürüyor. Canlı yayında uygulamanın kapsamına ilişkin bilgi veren Dursun Emir, "Uygulama şu an resmiyette ticari araçlara uygulanmaktadır. Ama sivil araçlar da olursa, onlar şehirler arası çıkarsa mecburiyet onlara da var" ifadelerini kullandı. Kış lastiği takmak için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Emir, "Kış lastikleri zorunluluğu vatandaşlarımız illa kar yağdığı zaman takmaları gerekmiyor. Havalar soğuduğu zaman da kış lastiğinin önemi çok vurgulanması gerekiyor" sözleriyle aktardı.
YAZ VE KIŞ LASTİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
Yaz ve kış lastikleri arasındaki yapısal farkları örnekler üzerinden gösteren Dursun Emir, "Kış lastikleri kılcal damarları biraz daha sıktır. Yaz lastikleri damarları geniştir. Bu kış lastikleri soğuk hava endeksli olarak tasarlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu. İki lastiğin yüzey yapısını karşılaştıran Emir, "Ona baktığınız zaman yaz lastiği geniş ve düzdür. Kış lastiğinde ise dar ve sıktır. Kış lastiği önemi budur. Bu lastiği takmanız önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.
YOL TUTUŞUNDA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Kış lastiğinin yol tutuşu üzerindeki etkisine değinen Emir, "Kış lastiği özellikle soğuk havada ve yağışlarda yol tutuşu çok önemli bir şekilde hissettirir kendini. Kılcal damarları vardır, bastığınız zaman açılır. O çok önemli bir vurgudur. Yaz lastiği kaydırır. Kesinlikle yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği takılmalı" şeklinde konuştu. Yağmurlu hava ya da kar yağışı olmasa dahi kış mevsiminde kış lastiği kullanılması gerektiğini belirten Emir, "Soğuk hava endekslidir, ona göre tasarlanmıştır. Vatandaşlarımıza kesinlikle kış lastiği tavsiye ediyorum" sözleriyle aktardı.
LASTİK DEĞİŞİMİNDE HANGİ AŞAMALAR İZLENMELİ?
Lastik değişimi yaptıracak vatandaşların izlemesi gereken adımları ve tarih değişikliğini de paylaşan Emir, "Önce kış lastiklerini taktıktan sonra balans ayarı ve sonra da rot ayarı yaptırmaları lazım" uyarısında bulundu. Sürücülerin son günü beklememesi gerektiğini dile getiren Emir, "Özellikle tarihi beklememeleri lazım. Mesela 15'ine alındı, normalde Aralık 1'deydi. Ülkemizde biliyorsunuz İklim Değişikliği Konferansı yapılıyor. O nedenden dolayı mevsimler biraz daha geri alındı. 15'ine alındı, normalde ayın 1'iydi. Onun için vatandaşlarımız illa aynı gün gelmesine gerek yok. Bir 15 gün önceden arabalarını hazırlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.