Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. Lastik Uzmanı Dursun Emir, kış lastiğinin özelliklerini, yol tutuşuna etkisini ve değişim sonrası yapılması gereken balans ve rot ayarlarını anlattı.

UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR?

15 Kasım'da başlayacak uygulama öncesinde lastik değişim merkezlerindeki yoğunluk sürüyor. Canlı yayında uygulamanın kapsamına ilişkin bilgi veren Dursun Emir, "Uygulama şu an resmiyette ticari araçlara uygulanmaktadır. Ama sivil araçlar da olursa, onlar şehirler arası çıkarsa mecburiyet onlara da var" ifadelerini kullandı. Kış lastiği takmak için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Emir, "Kış lastikleri zorunluluğu vatandaşlarımız illa kar yağdığı zaman takmaları gerekmiyor. Havalar soğuduğu zaman da kış lastiğinin önemi çok vurgulanması gerekiyor" sözleriyle aktardı.

YAZ VE KIŞ LASTİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Yaz ve kış lastikleri arasındaki yapısal farkları örnekler üzerinden gösteren Dursun Emir, "Kış lastikleri kılcal damarları biraz daha sıktır. Yaz lastikleri damarları geniştir. Bu kış lastikleri soğuk hava endeksli olarak tasarlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu. İki lastiğin yüzey yapısını karşılaştıran Emir, "Ona baktığınız zaman yaz lastiği geniş ve düzdür. Kış lastiğinde ise dar ve sıktır. Kış lastiği önemi budur. Bu lastiği takmanız önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.