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Türkiye-Suriye sınırına uzanan Nizip-Karkamış Yolu hizmete açıldı: 30,5 kilometrelik güzergah bölünmüş yol standardına kavuştu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye-Suriye sınırına uzanan Nizip-Karkamış Yolu hizmete açıldı: 30,5 kilometrelik güzergah bölünmüş yol standardına kavuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış Yolu’nu hizmete açtı. Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı’na kadar uzanan 30,5 kilometrelik yolun bölünmüş yol standardına yükseltildiğini belirten Uraloğlu, iki projeyle yılda toplam 314,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış Yolu'nu hizmete açtı. Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı'na kadar uzanan 30,5 kilometrelik güzergah, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına kavuştu.

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, projelerin Gaziantep'in ulaşım altyapısına ve sınır bölgesindeki bağlantılara katkı sağlayacağını belirtti. Uraloğlu, sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunduklarını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

GAZİANTEP'İN ULAŞIM ALTYAPISINA 177 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM

Gaziantep'in Anadolu'nun köklü ticaret yolları üzerinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, kentin tarımdan sanayiye, gıdadan tekstile, makineden plastiğe uzanan üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Nizip'in de bu ekonomik hareketliliğin önemli duraklarından biri olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına son 24 yılda 177 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 116 kilometreden yaklaşık 476 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 179 kilometreden 462 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Gaziantep'i Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'a bölünmüş yollarla bağladıklarını belirten Uraloğlu; Nurdağı-İslahiye Yolu, Sakçagözü Geçişi, Gaziantep-Yavuzeli-Araban Yolu, Yeşil Vadi ve Beykent Köprülü Kavşakları, Dutlu Köprülü Kavşağı, Gaziantep-Kilis Yolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep Çevre Yolu kesimi, Başpınar Organize Sanayi Köprülü Kavşağı, Gaziantep-Kilis Devlet Yolu Üniversite Köprülü Kavşağı ve Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı gibi projelerin tamamlandığını söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

DÜLÜK-OSB TÜNELİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Dülük-OSB Tüneli ve bağlantı yolunun yapımına geçen yıl başlandığını hatırlatan Uraloğlu, proje alanında incelemelerde bulunacağını belirtti.

Projenin Dülük Kavşağı'ndan başlayarak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin ana arterlerine ve TAG Otoyolu'na bağlanacak şekilde tasarlandığını aktaran Uraloğlu, çalışmaların tamamlanmasıyla D-400 Karayolu ile Çevre Yolu arasındaki trafik yoğunluğunun azaltılacağını ve sanayinin doğusuna erişimin kolaylaşacağını ifade etti.

Uraloğlu, Osmaniye-Nurdağı Yolu, TAG Otoyolu üstyapı onarımı, Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu ve Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep Yolu'nun da aralarında bulunduğu 12 karayolu projesinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

NİZİP ADLİYE KAVŞAĞI İLE YILLIK 113,5 MİLYON LİRA TASARRUF

Hizmete açılan Nizip Adliye Kavşağı'nın bağlantı yollarıyla birlikte toplam 4,2 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, projenin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildiğini söyledi.

Kavşakla Nizip Adliyesi ve çevresindeki kamu hizmet alanlarına erişimin düzenlendiğini aktaran Uraloğlu, trafik düzeni ve kavşak geometrisinin iyileştirildiğini, araçların geçişlerinin, görüş mesafelerinin ve manevra kabiliyetlerinin artırıldığını ifade etti.

Yaya hareketlerinin de düzenlendiğini belirten Uraloğlu, proje sayesinde zamandan yıllık 100,5 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere toplam 113,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi. Uraloğlu, karbon salınımının da yılda 664 ton azaltılacağını kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

NİZİP-KARKAMIŞ YOLU SINIR KAPISINA KADAR UZANIYOR

Nizip-Karkamış Yolu'nun 30,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, güzergahın Nizip D-400 Devlet Yolu'nun Karkamış ayrımından başlayarak Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı'na kadar uzandığını söyledi.

Yolun bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmete açıldığını kaydeden Uraloğlu, böylece Karkamış'ın Nizip'e, Gaziantep'e ve bölgedeki diğer merkezlere kesintisiz bağlantısının sağlandığını ifade etti.

Uraloğlu, proje kapsamında zamandan yıllık 154 milyon lira, akaryakıttan 47 milyon lira olmak üzere toplam 201 milyon lira tasarruf edileceğini, karbon salınımının ise yılda 2 bin 312 ton azaltılacağını açıkladı.

İki projenin de yalnızca ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, çalışmaların Gaziantep'in üretim gücünü, Nizip'in tarımsal potansiyelini ve sınır ticaretini destekleyeceğini söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

GAZİRAY'DA 8 TREN SETİNİN TAMAMI TESLİM EDİLDİ

Gaziantep'teki demiryolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, kentteki demiryolu altyapısının yenilendiğini ve modernize edildiğini belirtti. Bakanlık ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen GAZİRAY'ın 2022 yılında hizmete açıldığını hatırlatan Uraloğlu, Başpınar ile Taşlıca arasında 16 istasyonla kent merkezi ve iki sanayi bölgesinin birbirine bağlandığını söyledi.

GAZİRAY'da günlük 15 bin yolcu taşındığını, hedefin bu sayıyı 60 bine çıkarmak olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında 25,5 kilometrelik güzergahta iki hızlı tren hattı ve iki banliyö hattı olmak üzere dört hatlı sinyalli demiryolu inşa edildiğini kaydetti. Uraloğlu, GAZİRAY'da kullanılan 8 tren setinin tamamının teslim edildiğini de bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

MERSİN-GAZİANTEP ARASI SEYAHAT 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin yapımının sürdüğünü belirten Uraloğlu, 312,5 kilometre uzunluğundaki projede Mersin-Adana arasını gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Hattın tamamlanmasıyla Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşürüleceğini belirten Uraloğlu, saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip hatla yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Hızlı demiryolu projesini Gaziantep'ten Ovaköy'e kadar uzatmayı planladıklarını da ifade eden Uraloğlu, bu bağlantının Irak üzerinden Basra Körfezi'ne ve oradan Çin'e uzanan demir-deniz yolu hattının bir parçası olarak değerlendirildiğini söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA YILLIK YOLCU TRAFİĞİ 3 MİLYONU AŞTI

Gaziantep Havalimanı'nda yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binasının inşa edildiğini belirten Uraloğlu, havalimanındaki yolcu trafiğine ilişkin verileri de paylaştı.

2002 yılında 223 bin olan yolcu sayısının 2025 yılında 3 milyon 70 bine yaklaştığını bildiren Uraloğlu, havalimanından 7'si dış hat olmak üzere 13 farklı noktaya haftalık 168 uçuş gerçekleştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda CAT II sisteminin de devreye alındığını hatırlatarak yatırımların hayırlı olmasını diledi.

#Nizip-Karkamış Yolu #Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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