Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, projelerin Gaziantep'in ulaşım altyapısına ve sınır bölgesindeki bağlantılara katkı sağlayacağını belirtti. Uraloğlu, sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunduklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış Yolu'nu hizmete açtı. Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı'na kadar uzanan 30,5 kilometrelik güzergah, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına kavuştu.

(Foto: ahaber.com.tr)

GAZİANTEP'İN ULAŞIM ALTYAPISINA 177 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM

Gaziantep'in Anadolu'nun köklü ticaret yolları üzerinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, kentin tarımdan sanayiye, gıdadan tekstile, makineden plastiğe uzanan üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Nizip'in de bu ekonomik hareketliliğin önemli duraklarından biri olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına son 24 yılda 177 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 116 kilometreden yaklaşık 476 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 179 kilometreden 462 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Gaziantep'i Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'a bölünmüş yollarla bağladıklarını belirten Uraloğlu; Nurdağı-İslahiye Yolu, Sakçagözü Geçişi, Gaziantep-Yavuzeli-Araban Yolu, Yeşil Vadi ve Beykent Köprülü Kavşakları, Dutlu Köprülü Kavşağı, Gaziantep-Kilis Yolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep Çevre Yolu kesimi, Başpınar Organize Sanayi Köprülü Kavşağı, Gaziantep-Kilis Devlet Yolu Üniversite Köprülü Kavşağı ve Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı gibi projelerin tamamlandığını söyledi.