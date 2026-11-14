Kars'ta tarihi Karadağ Tabya'ya düzensiz göç operasyonu: 54 kişi yakalandı
Kars'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, tarihi Karadağ Tabya'da saklandıkları belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kars'ta düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında tarihi Karadağ Tabya'ya operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin saha çalışması ve takibi sonucu metruk yapıda saklandıkları belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.
TARİHİ TABYADA SAKLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçlarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, Karadağ Mahallesi'ndeki tarihi tabyaya düzensiz göçmenlerin getirileceği yönünde bilgi alan ekipler bölgede araştırma başlattı.
Yapılan saha çalışması ve incelemeler sonucunda 54 düzensiz göçmenin tarihi Karadağ Tabya içerisinde saklandığı belirlendi.
54 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Tespitlerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, tabyada saklanan 54 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen göçmenler, kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Yakalanan 54 kişinin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.