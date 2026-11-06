34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 81 organizatör yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 34 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 81 organizatör yakalanırken, şüphelilerden 63'ü tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, operasyonlar hem havadan hem de karadan gerçekleştirildi.
JİHA'LARLA HAVADAN, TİMLERLE KARADAN TAKİP
İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan desteklenen operasyonlara, İl Jandarma Komutanlıklarının asayiş, otoyol ve komando timleri de katıldı. Çalışmalar kapsamında 111 araç ile 10 bot ve bot motoru ele geçirildi.
2 BİN 116 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 116 düzensiz göçmen de yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilirken haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatleri gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.