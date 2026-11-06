İçişleri Bakanlığı, 34 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 81 organizatör yakalanırken, şüphelilerden 63'ü tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, operasyonlar hem havadan hem de karadan gerçekleştirildi.

JİHA'LARLA HAVADAN, TİMLERLE KARADAN TAKİP İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan desteklenen operasyonlara, İl Jandarma Komutanlıklarının asayiş, otoyol ve komando timleri de katıldı. Çalışmalar kapsamında 111 araç ile 10 bot ve bot motoru ele geçirildi.