Çanakkale Ezine'de 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Etiyopya, Sudan, Somali, Nijerya, Yemen, Güney Sudan ve Sierra Leone uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ezine ilçesinde kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine ekiplerin katılımıyla müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1'i çocuk olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı.
7 ÜLKE UYRUKLU GÖÇMENLER YAKALANDI
Yakalanan göçmenlerin Etiyopya, Sudan, Somali, Nijerya, Yemen, Güney Sudan ve Sierra Leone uyruklu olduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.