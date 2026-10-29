Çanakkale Ezine'de 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Etiyopya, Sudan, Somali, Nijerya, Yemen, Güney Sudan ve Sierra Leone uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.