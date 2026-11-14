Ulusal basının gelirine çökenlere ödül: Platform izletsin yerli medya ödesin
Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi küresel dijital platformlardan alınan yüzde 5’lik Dijital Hizmet Vergisi’nin 2027 yılı itibarıyla yüzde 2,5’a düşürüleceğinin açıklanması, medya sektöründe haksız rekabet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İspanya, Fransa, Avusturya ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerinin altında kalan bu oran, "Dijital Telif Yasası" bekleyen yerli medyanın omuzlarındaki ağır vergi yükünü ve gelir kaybını bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte detaylar…
Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi yabancı dijital platformları kapsayan yüzde 5'lik Dijital Hizmet Vergisi'nin 2027 yılında yüzde 2,5'a indirileceği açıklandı.
Avrupa ülkeleri bir yandan bu platformlardan daha yüksek oranlarda vergi alıp diğer yandan "Dijital Telif Yasası" ile ulusal yayıncılarını korurken, Türkiye'de dev bütçeli küresel şirketlere vergi indirimi getirilmesi yerli medyanın omuzlarındaki ağır vergi yükünü ve gelir kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.
Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi küresel teknoloji devlerini kapsayan yüzde 5'lik Dijital Hizmet Vergisi'nin 2027 yılında yüzde 2,5'a düşürülecek olmasını köşesine taşıdı. İşte detaylar: