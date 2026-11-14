COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 6’ncı gününde yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel Kurul'da Filistin Başbakanı'nın ayakta alkışlanması ve zirvenin en büyük salonuna Gazze isminin verilmesine ilişkin konuşan Kurum, "Aslında toplantıda ayağa kalkan ben değildim. Hepimizin ortak vicdanıydı" dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 6'ncı gününde yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. COP31 alanındaki Mevlana Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, zirvenin başladığı günden bu yana Antalya'da insanlığın yarınlarını ilgilendiren tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen liderlerin, bakanların, bilim insanlarının ve toplumun bütün kesimlerinin aynı sorumluluğun etrafında buluştuğunu vurgulayan Kurum, "Geleceği için, daha güvenli bir dünya bekleyen çocukların sesi, Antalya'dan tüm dünyaya yankılanıyor. Ülke olarak bu büyük buluşmanın ev sahibi olmaktan ve en kıymetlisi insanlığa hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

"PAYLAŞILAN HER FİKİR COP31'İ SONUÇ ODAKLI KILMA ÇABAMIZA DEĞER KATIYOR" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başlayan COP31'de 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin temsil edildiğini hatırlatan Kurum, Liderler Zirvesi'ne 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 lider düzeyinde katılım olduğunu söyledi. İlk hafta yüzlerce bakan, binlerce uzman, akademisyen, yatırımcı, sanatçı ve sivil toplum temsilcisinin Antalya'da bir araya geldiğini kaydeden Kurum, "COP31 yan etkinliklerimizde farklı coğrafyalardan, farklı deneyimlerden gelen seslerle, iklim mücadelesinin sahada, sokakta şekillendiğini bir kez daha gösterdiğimizi düşünüyorum. Paylaşılan her fikir, her öneri, COP31'i daha sonuç odaklı kılma çabamıza değer katıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin ulaştığı kapasiteyi ve milletimizin ortaya koyduğu emeği gösteriyor" dedi. "DAHA İLK GÜN GÜNDEMİMİZİ BÜTÜN TARAFLARIN UZLAŞISIYLA KABUL ETTİK" COP31 sürecini diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine inşa ettiklerini hatırlatan Kurum, ilk hafta diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturduklarını söyledi. Müzakerelerdeki son durumu da paylaşan Kurum, "Değerli dostum Chris Bowen'ın Başkanlığı'nda devam eden müzakerelerde daha ilk gün gündemimizi bütün tarafların uzlaşısıyla kabul ettik. İlk haftanın sonunda çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor. Emisyon azaltım programının devamına, geniş destek bulunuyor. İklim afetlerine uyum, finansman ve adil geçiş başlıklarında ülkelerin görüşleri birbirine yaklaşıyor. Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık. Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle; Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız: Verilen sözleri, insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz" dedi. "ÜLKELERİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI KONULARI ORTAK KARARLARLA SONUÇLANDIRMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ" Gelecek hafta gerçekleşecek toplantı ve etkinlikleri de anlatan Kurum, şunları söyledi: