Bakan Kurum'dan COP31'de Gazze çağrısı: "Ayağa kalkan hepimizin ortak vicdanıydı"
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 6’ncı gününde yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel Kurul'da Filistin Başbakanı'nın ayakta alkışlanması ve zirvenin en büyük salonuna Gazze isminin verilmesine ilişkin konuşan Kurum, "Aslında toplantıda ayağa kalkan ben değildim. Hepimizin ortak vicdanıydı" dedi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 6'ncı gününde yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.
COP31 alanındaki Mevlana Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, zirvenin başladığı günden bu yana Antalya'da insanlığın yarınlarını ilgilendiren tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen liderlerin, bakanların, bilim insanlarının ve toplumun bütün kesimlerinin aynı sorumluluğun etrafında buluştuğunu vurgulayan Kurum, "Geleceği için, daha güvenli bir dünya bekleyen çocukların sesi, Antalya'dan tüm dünyaya yankılanıyor. Ülke olarak bu büyük buluşmanın ev sahibi olmaktan ve en kıymetlisi insanlığa hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi.
"PAYLAŞILAN HER FİKİR COP31'İ SONUÇ ODAKLI KILMA ÇABAMIZA DEĞER KATIYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başlayan COP31'de 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin temsil edildiğini hatırlatan Kurum, Liderler Zirvesi'ne 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 lider düzeyinde katılım olduğunu söyledi.
İlk hafta yüzlerce bakan, binlerce uzman, akademisyen, yatırımcı, sanatçı ve sivil toplum temsilcisinin Antalya'da bir araya geldiğini kaydeden Kurum, "COP31 yan etkinliklerimizde farklı coğrafyalardan, farklı deneyimlerden gelen seslerle, iklim mücadelesinin sahada, sokakta şekillendiğini bir kez daha gösterdiğimizi düşünüyorum. Paylaşılan her fikir, her öneri, COP31'i daha sonuç odaklı kılma çabamıza değer katıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin ulaştığı kapasiteyi ve milletimizin ortaya koyduğu emeği gösteriyor" dedi.
"DAHA İLK GÜN GÜNDEMİMİZİ BÜTÜN TARAFLARIN UZLAŞISIYLA KABUL ETTİK"
COP31 sürecini diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine inşa ettiklerini hatırlatan Kurum, ilk hafta diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturduklarını söyledi. Müzakerelerdeki son durumu da paylaşan Kurum, "Değerli dostum Chris Bowen'ın Başkanlığı'nda devam eden müzakerelerde daha ilk gün gündemimizi bütün tarafların uzlaşısıyla kabul ettik. İlk haftanın sonunda çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor. Emisyon azaltım programının devamına, geniş destek bulunuyor. İklim afetlerine uyum, finansman ve adil geçiş başlıklarında ülkelerin görüşleri birbirine yaklaşıyor. Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık. Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle; Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız: Verilen sözleri, insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz" dedi.
"ÜLKELERİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI KONULARI ORTAK KARARLARLA SONUÇLANDIRMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ"
Gelecek hafta gerçekleşecek toplantı ve etkinlikleri de anlatan Kurum, şunları söyledi:
"Şimdi önümüzde müzakereler açısından son derece önemli bir hafta bulunuyor. Gençliği, eğitimi, bilimi, yapay zekayı, yeşil sanayiyi, denizleri ve biyolojik çeşitliliği ele alacağız. Bakanlar düzeyindeki istişarelerimizi yoğunlaştıracak, ülkelerin üzerinde çalıştığı konuları ortak kararlarla sonuçlandırmak için gayret göstereceğiz. Antalya'dan dünyaya çağrımız açık: Gelin, güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanı ihtiyaçlarla, yatırımları çözüm bekleyen meselelerle buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını birlikte koruyalım. Antalya, ülkelerin birbirini dinlediği, güvenin güçlendiği, ortak sorumluluğun somut adımlara dönüştüğü tarihi bir buluşma olarak hatırlansın. Çünkü yarının dünyası, bugünün ortaya koyduğu cesaretle şekillenecek. Türkiye, bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkanlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecek."
"BURADAKİ DURUŞ GAZZE'DEKİ ANNELERİN, BABALARIN ORTAK SESİNİ GÖSTEREBİLMEK ADINA ÖNEMLİYDİ"
Kurum, konuşmasının ardından yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Anadolu Genel Kurul Salonu'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı ayakta alkışlaması ve zirvenin en büyük salonuna Gazze isminin verilmesiyle ilgili soruya Kurum, şu cevabı verdi:
"Aslında toplantıda ayağa kalkan ben değildim. Hepimizin ortak vicdanıydı. Buradaki duruş Gazze'deki annelerin, babaların, tüm insanlığın ortak sesini gösterebilmek adına çok önemliydi. Bütün salon ayağa kalktı ve orada duygularını ifade etti. Buna bir tepki de diyebilirsiniz, buna Filistin'e destek de diyebilirsiniz, buna orada yapılan zulme karşı sessiz kalmamak da diyebilirsiniz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumun sesi olmuştur. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 konuşmasında Filistin'de yaşanan dramı, Filistin'de yapılan haksızlığı gür bir şekilde dile getirmiştir. Türkiye, hep söylüyoruz, dün de Filistin'in yanındaydı, bugün de yanında, bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Ben böylesi önemli bir organizasyonda Filistin Başbakanı'na söz verdiğim için, onu ülkemizde Antalya'da ağırladığımız için gurur duyuyorum ve Filistin'in haklarını bundan sonra da güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz."
"ELEKTRİFİKASYON TAAHHÜDÜMÜZLE İLGİLENEN BÜYÜK ÜLKELERİN DESTEKLERİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
Kurum, zirvenin ilk haftasında Eylem Gündemi'nin hangi başlıklarında başarı elde edildiğine yönelik soruyu şöyle cevapladı:
"İlk olarak elektrifikasyon taahhüdümüzle ilgilenen büyük ülkelerin desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. 170'ten fazla ülkede 45 milyonu aşkın şirketi temsil eden kuruluşlar desteklerini açıklıyor. Şu ana kadar 30'un üzerinde devlet, 100'e yakın özel sektör resmi küresel elektrifikasyon taahhüdüne destek oldu ve olmaya devam ediyor. Yine BRIDGE ve SURFF uygulamasını gündeme koymuştuk. Buna ilişkin de gelen destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. Uygulamanın hızlandırılması adına BRIDGE mekanizmasını önemsediğimizi ilk günden beri ifade ediyorduk. Nepal'deki acı, Nepal'de yaşanan sıkıntılar yerel düzeyde giderilmek zorunda. Dolayısıyla bunları giderebilmek için de SURF uygulaması dediğimiz uygulamayı hayata geçiriyoruz. Üçüncü olarak burada çok önemli anlaşmalar imzalanıyor. Çin'le, diğer ülkelerle bilgi, teknoloji paylaşımı yapılıyor. Yine kalkınma bankaları burada protokollere imza atıyor. Ülkeler, Eylem Gündemi'nin ilerletilmesine ilişkin desteklerini açıklıyor. Yani 5'inci günü geride bıraktığımız noktada oldukça iyi bir ilerleme sağladığımızı ifade etmek isterim."