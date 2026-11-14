İstanbul ve Edirne’de kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 berjer koltuğa gizlenmiş 95 tabanca ile Edirne’deki bir TIR’da bulunan 187 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Edirne'de kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 282 tabanca ve 150 tabanca namlusu ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. İSTANBUL VE EDİRNE'DE SİLAH KAÇAKÇILARINA DARBE! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kaçak silah ticaretine yönelik çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüpheliler takibe alındı.

(Foto: DHA) ÜMRANİYE'DE DURDURULAN ARAÇTAN 150 TABANCA NAMLUSU ÇIKTI Ekipler, şüphelilerden birinin kullandığı aracı Ümraniye'de durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 150 tabanca namlusu ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin silahları Bayrampaşa'da bulunan bir iş yerine bıraktığını belirledi. İş yerine düzenlenen operasyonda, streç filme sarılmış 3 berjer koltuğun içerisine gizlenmiş 95 tabanca bulundu.

(Foto: DHA) EDİRNE'DE TIR'A OPERASYON: 187 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Ele geçirilen silahlarla bağlantılı olduğu belirlenen ve Edirne'de bulunan bir TIR'a yönelik de operasyon düzenlendi. TIR'da yapılan aramalarda 187 tabanca daha ele geçirildi.