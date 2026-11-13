COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, Guterres'e COP31 sürecine verdiği destek ve yapıcı katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Yeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

BAKAN KURUM'DAN GUTERRES'E TEŞEKKÜR

Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres'e COP31 Liderler Zirvesi'ne katılımı için teşekkür etti.

GUTERRES: ORGANİZASYONDA HER ŞEY MÜKEMMELDİ

BM Genel Sekreteri Guterres de "Organizasyonda her şey mükemmeldi" diyerek Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

"KÜRESEL İKLİM EYLEMİNİ HEP BİRLİKTE İLERİYE TAŞIYACAK YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

COP31 Başkanı Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 Liderler Zirvesi sonrası BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e ile bir araya geldik. Sayın Guterres'e COP31 sürecine verdiği destek, gösterdiği liderlik ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu güçlü iş birliğiyle küresel iklim eylemini hep birlikte ileriye taşıyacak yeni bir sayfa açacağız. Ortak geleceğimiz için ortak irade, güçlü iş birliği ve kararlı adımlarla ilerliyoruz" mesajını verdi.