Bombardımandan geri kalan eşyalar Gazze Çadırı’nda sergileniyor (Foto: Ahaber.com.tr)

Memur-Sen ile Uluslararası Emek Konfederasyonu'nun (ILC) hazırladığı sergi, Gazze'nin eski yaşam dolu sokaklarını ve İsrail'in soykırımı sonrası yaşanan yıkımı gözler önüne seriyor. Türkiye, sergi ile 196 taraf ülke ve AB'nin katılım gösterdiği Taraflar Konferansı'nda, Gazze'deki yıkımı bölgeden getirilen eşyalarla, fotoğraflarla ve yaralı bir zeytin ağacıyla anlatıyor. Sergi, 20 Kasım'a kadar açık.

BAKAN KURUM: SALY VE GAZZE'NİN DRAMINI HATIRLATIYORUZ

Antalya'da süren COP31'in 'Çocuklar, Gençlik' teması gününde, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sergide yer alan Gazzeli Saly'nin hikayesini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Anaokuluna gitmeden önce hep halasından fotoğraflarını çekmesini istiyordu... Fotoğraf çektirmeyi çok seven 5 yaşındaki Saly'nin kefene sarılı fotoğrafı, 2024'te Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık görüldü. Biz de COP31'de 'Çocuk' temasını işlediğimiz bu günde 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramını hatırlatıyoruz" mesajını verdi.