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Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 ilçede 92 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 ilçede 92 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik jandarma operasyonlarında 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Van'ın 12 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda kesici-delici alet ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari faaliyetler sonucunda harekete geçti.

12 İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 92 şüpheli hakkında inceleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarını işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

BİNLERCE ADET UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemeler şöyle sıralandı:

  • 62 bin adet sentetik ecza hap
  • 10 kilogram skunk
  • 1 kilogram metamfetamin
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde
  • Çok sayıda kesici-delici alet

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını ülke genelinde kesintisiz sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.

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#Van #Uyuşturucu Operasyonu #İçişleri Bakanlığı
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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