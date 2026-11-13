İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik jandarma operasyonlarında 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Van'ın 12 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda kesici-delici alet ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari faaliyetler sonucunda harekete geçti.

12 İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 92 şüpheli hakkında inceleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarını işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Van'da "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 12 ilçede düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin; -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak suçunu işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda; -62 bin adet sentetik ecza hap, -10 kg skunk, -1 kg metamfetamin ve -Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 13, 2026

BİNLERCE ADET UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemeler şöyle sıralandı:

62 bin adet sentetik ecza hap

10 kilogram skunk

1 kilogram metamfetamin

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde

Çok sayıda kesici-delici alet

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını ülke genelinde kesintisiz sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.