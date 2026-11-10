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İstanbul’da zehir imalathanesi çökertildi! 606 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da zehir imalathanesi çökertildi! 606 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu imalatına yönelik operasyonda 606 kilogram Pregabalin, sentetik ecza hapları, kimyasal maddeler ve hap basım makinesi ele geçirildi. İmalathanedeki aramalarda otomatik silahlar ve mühimmat da bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı.

Uyuşturucu imalathanesinden cephanelik çıktı! 606 kilo madde ve otomatik silahlar ele geçirildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Uyuşturucu imalathanesinden cephanelik çıktı! 606 kilo madde ve otomatik silahlar ele geçirildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde harekete geçen ekipler, Bağcılar ilçesinde tespit edilen bir araç ve adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul’da narkotik operasyonu: 600 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İstanbul’da narkotik operasyonu: 600 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CEPHANELİK GİBİ İMALATHANE
Adreste yapılan detaylı aramalarda ekipler zehir tacirlerinin devasa stoklarını tek tek ortaya çıkardı. Aramalarda, 606 kilogram Pregabalin maddesi, 580 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 26,9 kilogram kimyasal madde, hap üretiminde kullanılan 1 adet hap basım makinesi, 12 bin 500 adet boş kapsül, 1 adet hassas terazi, 1 adet AK-47 ve 1 adet Cz-24 otomatik makineli silah ile bu silahlara ait şarjörler, 5 adet 9.19 mm fişek ve 29 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon kapsamında suçüstü yakalanan Sedat Aba ve Muhammet Yegenov isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

#Bağcılar #İstanbul
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