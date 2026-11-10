Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı.

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde harekete geçen ekipler, Bağcılar ilçesinde tespit edilen bir araç ve adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul’da narkotik operasyonu: 600 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CEPHANELİK GİBİ İMALATHANE

Adreste yapılan detaylı aramalarda ekipler zehir tacirlerinin devasa stoklarını tek tek ortaya çıkardı. Aramalarda, 606 kilogram Pregabalin maddesi, 580 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 26,9 kilogram kimyasal madde, hap üretiminde kullanılan 1 adet hap basım makinesi, 12 bin 500 adet boş kapsül, 1 adet hassas terazi, 1 adet AK-47 ve 1 adet Cz-24 otomatik makineli silah ile bu silahlara ait şarjörler, 5 adet 9.19 mm fişek ve 29 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.