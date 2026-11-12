İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 367 kilo skunk ve 57 bin ecstasy ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 367 kilo 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve 1 kilo 728 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Dört ayrı operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürütüldü.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen dört ayrı operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 1 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Öte yandan uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ayrı bir çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 13 ev ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.