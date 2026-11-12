İzmir'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 367 kilo 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve 1 kilo 728 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Dört ayrı operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen dört ayrı operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 1 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Öte yandan uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ayrı bir çalışma gerçekleştirildi.