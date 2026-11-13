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Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek: Otoyol çalışmalarında hedef 2028

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek: Otoyol çalışmalarında hedef 2028

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Projenin sözleşmeye göre 2028 Ekim ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların planlanandan ileride olduğunu söyledi. Otoyol tamamlandığında iki ilçe arasındaki seyahat süresinin 36 dakikaya inmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu'nda incelemelerde bulundu. Şantiyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, inşası süren T2 ve T3 tünellerini de yerinde inceledi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Projenin ilerleyişine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, otoyolun 84 kilometrelik ana gövde ile bağlantı yollarından oluştuğunu, toplam uzunluğunun ise 122 kilometre olduğunu belirtti. Çalışmaların güzergahın neredeyse tamamında sürdüğünü ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

TÜNELLERDE İLERLEME YÜZDE 80'E ULAŞTI

Şantiyede toprak işleri, köprü, viyadük, menfez ve tünel çalışmalarının devam ettiğini aktaran Uraloğlu, imalatlardaki son durumu paylaştı.

Bakan Uraloğlu, "Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz" dedi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

HEDEF 2028 EKİM, ÇALIŞMALAR PLANLANANIN ÖNÜNDE

Projenin tamamlanma takvimine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, sözleşmede bitiş hedefinin 2028 Ekim ayı olarak belirlendiğini kaydetti. Çalışmaların öngörülen takvimin önünde ilerlediğini belirten Uraloğlu, hava şartlarına bağlı olarak projenin daha erken tamamlanmasının değerlendirileceğini söyledi.

Uraloğlu, "Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

ANTALYA-ALANYA ARASI 35-40 DAKİKAYA İNECEK

Otoyolun tamamlanmasıyla seyahat süresinde önemli ölçüde kısalma yaşanacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, güzergahın uçtan uca 35-40 dakika civarında geçilebileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Saatler süren trafiği biz uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içerisinde geçmiş olacağız. Sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek olan çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz Antalya'mıza. Elbette bunun bir ucunun Mersin'e ilerleyen zamanda da gideceğini söylemek lazım" diye konuştu.

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı #Abdulkadir Uraloğlu #Antalya-Alanya Otoyolu
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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