Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek: Otoyol çalışmalarında hedef 2028
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Projenin sözleşmeye göre 2028 Ekim ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların planlanandan ileride olduğunu söyledi. Otoyol tamamlandığında iki ilçe arasındaki seyahat süresinin 36 dakikaya inmesi bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu'nda incelemelerde bulundu. Şantiyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, inşası süren T2 ve T3 tünellerini de yerinde inceledi.
Projenin ilerleyişine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, otoyolun 84 kilometrelik ana gövde ile bağlantı yollarından oluştuğunu, toplam uzunluğunun ise 122 kilometre olduğunu belirtti. Çalışmaların güzergahın neredeyse tamamında sürdüğünü ifade etti.
TÜNELLERDE İLERLEME YÜZDE 80'E ULAŞTI
Şantiyede toprak işleri, köprü, viyadük, menfez ve tünel çalışmalarının devam ettiğini aktaran Uraloğlu, imalatlardaki son durumu paylaştı.
Bakan Uraloğlu, "Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz" dedi.