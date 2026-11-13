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HEDEF 2028 EKİM, ÇALIŞMALAR PLANLANANIN ÖNÜNDE

Projenin tamamlanma takvimine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, sözleşmede bitiş hedefinin 2028 Ekim ayı olarak belirlendiğini kaydetti. Çalışmaların öngörülen takvimin önünde ilerlediğini belirten Uraloğlu, hava şartlarına bağlı olarak projenin daha erken tamamlanmasının değerlendirileceğini söyledi.

Uraloğlu, "Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.