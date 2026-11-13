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Sarıgül ailesi soruşturmasında Ömer Sarıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havale savunması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarıgül ailesi soruşturmasında Ömer Sarıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havale savunması

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül, savcılık ifadesinde 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havaleden haberi olmadığını söyledi. Almanya'da şirket kurma girişimini anlatan Sarıgül, ağabeyi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır görüşmediğini de belirtti.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Turizm işiyle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Sarıgül, soruşturma dosyasında adı geçen bazı kişileri tanımadığını, 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havale hakkında ise bilgisinin bulunmadığını savundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Mustafa Sarıgül'ün küçük oğlu Ömer Sarıgül, kendisine yöneltilen sorular kapsamında Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimleri hakkında açıklama yaptı. Bu kişilerden yalnızca Sinan Çampınar'ı tanıdığını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"BABAM ARACILIĞIYLA TANIŞTIM"

Sinan Çampınar ile hatırladığı kadarıyla 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını anlatan Ömer Sarıgül, Çampınar'ın Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen kişilerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Sarıgül ifadesinde, "Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi.

Çampınar'ın Almanya'da yaşaması nedeniyle daha sonra neredeyse hiç görüşmediklerini ileri süren Sarıgül, bir süre sonra Çampınar'ın kardeşi Diyar ile Türkiye'ye geldiğini belirtti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

MÜNİH'TE KAFE AÇMAK İÇİN NOTERDE ÖN SÖZLEŞME İMZALAMIŞ

Diyar Çampınar ile kendisine ait Kabataş'taki kafede tanıştığını söyleyen Ömer Sarıgül, görüşmelerin Münih'te benzer bir işletme açma fikrine dönüştüğünü anlattı.

Diyar Çampınar'ın Almanya'daki iş yeri seçeneklerini kendisine gönderdiğini belirten Sarıgül, bu nedenle Münih'e gittiğini ve şirket kurmak amacıyla noterde ön sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Sarıgül, "Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı" diye konuştu.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ŞİRKET VE BANKA HESABI İÇİN AVUKATA BAŞVURMUŞ

Ortaklık fikrinin içine sinmediğini ve bu nedenle kuruluş işlemlerini tamamlamadığını savunan Sarıgül, iki kardeşle ilişkisini kestiğini ileri sürdü.

Daha sonra Sinan Çampınar'ın avukatından, kendisi ve annesi Aylin Kotil adına şirket kuruluşlarının tamamlandığına ilişkin e-posta aldığını anlatan Sarıgül, mesajda şirket adına banka hesabı açıldığının da belirtildiğini söyledi.

Bunun üzerine avukatları aracılığıyla Almanya'daki avukat Osman İsfen'e ulaştığını kaydeden Sarıgül, kendi adına şirket veya banka hesabı açılıp açılmadığının araştırılmasını istediğini belirtti. Kendi adına şirket ya da banka hesabı açılmadığı yönünde yanıt verildiğini savunan Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar ile ibra ve sulh sözleşmesi yaptıklarını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞMEDEN HABERİM YOK"

Ağabeyi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını belirten Ömer Sarıgül, ağabeyi ve babasıyla herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Dosyada gündeme gelen para hareketleri ve tekne devriyle ilgili sorulara da yanıt veren Sarıgül, "Benim 80 milyon euroluk sözleşmeyle 100 milyon euroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün emniyette öğrendim" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

PARA TRANSFERLERİNE LOCA VE KREDİ AÇIKLAMASI

Babasının mali işleriyle Volkan Aslanbaş'ın ilgilendiğini söyleyen Ömer Sarıgül, Aslanbaş ile arasında yüksek meblağlı olmayan para transferleri bulunduğunu belirtti.

Söz konusu transferlerin bir kısmının Galatasaray'daki locasında ağırladığı misafirlerin yemek masrafları, bir kısmının ise kredi ödemeleriyle ilgili olduğunu savundu. Sarıgül, babasından destek istediği için paraların Aslanbaş tarafından gönderildiğini ifade etti.

"EMİR HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM"

Ağabeyi Emir Sarıgül'ün ne iş yaptığını dahi bilmediğini öne süren Ömer Sarıgül, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" dedi.

Ağabeyinin ticari ilişkileri ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuz iddiaların kulağına geldiğini söyleyen Sarıgül, bunları duyum olarak aktardı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"BABAMIN SERVETİNİ NASIL EDİNDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Babasının kendisine ticari faaliyetlerini anlatmadığını belirten Ömer Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün servetini nasıl edindiğine ilişkin bilgi sahibi olmadığını savundu.

Sarıgül ifadesinde, "Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur" dedi.

ÖMER SARIGÜL EK İFADE VERECEK

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül'ün ek ifade vereceği öğrenildi.

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#Mustafa Sarıgül #Ömer Sarıgül #Emir Sarıgül
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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