Sarıgül ailesi soruşturmasında Ömer Sarıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havale savunması
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül, savcılık ifadesinde 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havaleden haberi olmadığını söyledi. Almanya'da şirket kurma girişimini anlatan Sarıgül, ağabeyi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır görüşmediğini de belirtti.
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Turizm işiyle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Sarıgül, soruşturma dosyasında adı geçen bazı kişileri tanımadığını, 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havale hakkında ise bilgisinin bulunmadığını savundu.
Sabah'ta yer alan habere göre Mustafa Sarıgül'ün küçük oğlu Ömer Sarıgül, kendisine yöneltilen sorular kapsamında Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimleri hakkında açıklama yaptı. Bu kişilerden yalnızca Sinan Çampınar'ı tanıdığını ifade etti.
"BABAM ARACILIĞIYLA TANIŞTIM"
Sinan Çampınar ile hatırladığı kadarıyla 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını anlatan Ömer Sarıgül, Çampınar'ın Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen kişilerle bağlantılı olduğunu söyledi.
Sarıgül ifadesinde, "Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi.
Çampınar'ın Almanya'da yaşaması nedeniyle daha sonra neredeyse hiç görüşmediklerini ileri süren Sarıgül, bir süre sonra Çampınar'ın kardeşi Diyar ile Türkiye'ye geldiğini belirtti.
MÜNİH'TE KAFE AÇMAK İÇİN NOTERDE ÖN SÖZLEŞME İMZALAMIŞ
Diyar Çampınar ile kendisine ait Kabataş'taki kafede tanıştığını söyleyen Ömer Sarıgül, görüşmelerin Münih'te benzer bir işletme açma fikrine dönüştüğünü anlattı.
Diyar Çampınar'ın Almanya'daki iş yeri seçeneklerini kendisine gönderdiğini belirten Sarıgül, bu nedenle Münih'e gittiğini ve şirket kurmak amacıyla noterde ön sözleşme imzaladıklarını ifade etti.
Sarıgül, "Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı" diye konuştu.