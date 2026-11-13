Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Turizm işiyle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Sarıgül, soruşturma dosyasında adı geçen bazı kişileri tanımadığını, 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havale hakkında ise bilgisinin bulunmadığını savundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Mustafa Sarıgül'ün küçük oğlu Ömer Sarıgül, kendisine yöneltilen sorular kapsamında Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimleri hakkında açıklama yaptı. Bu kişilerden yalnızca Sinan Çampınar'ı tanıdığını ifade etti.