Soruşturmada, şirketin izleyici panelini oluşturma ve yönetme yöntemleri, ölçüme esas verileri kullanımı, izleme kayıtlarını işlemesi ve sonuçları raporlaması incelenecek. Kurum, bu uygulamaların televizyon reklamcılığındaki rekabet koşullarına etkilerini değerlendirecek.

REYTİNG SONUÇLARI REKLAM BÜTÇELERİNİ YÖNLENDİRİYOR

Reyting verileri, programların ve kanalların ne kadar izlendiğinin yanında hangi izleyici gruplarına ulaştığını da gösteriyor. Reklamverenler ile medya planlama ajansları, hedef kitleye erişmenin maliyetini bu sonuçlara göre hesaplayarak bütçelerini yönlendiriyor.

Televizyon kanalları da ulaştıkları izleyici kitlesini ölçüm sonuçlarıyla ortaya koyuyor. Bu veriler, kanalların reklam fiyatlarını belirlemesinde ve reklam gelirlerinden pay almak için yürüttükleri rekabette etkili oluyor.