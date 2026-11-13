Ekranların kaderini belirleyen reyting ölçümleri mercek altında!
Televizyonda hangi programın yayında kalacağından, milyarlarca liralık reklam bütçesinin hangi kanala gideceğine kadar tüm dengeyi belirleyen reyting ölçümleri hakkında soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurumu, reklamcılık sektörüne yönelik yürüttüğü incelemede elde ettiği bulgular doğrultusunda, televizyon izleyici ölçümü hizmeti sunan FIFTY5BLUE hakkında resen soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu, televizyon izleyici ölçümü hizmeti sunan FIFTY5BLUE hakkında resen soruşturma açılmasına karar verdi. Karar, reklamcılık sektörüne yönelik incelemede elde edilen bulgular doğrultusunda alındı.
Soruşturmada, şirketin izleyici panelini oluşturma ve yönetme yöntemleri, ölçüme esas verileri kullanımı, izleme kayıtlarını işlemesi ve sonuçları raporlaması incelenecek. Kurum, bu uygulamaların televizyon reklamcılığındaki rekabet koşullarına etkilerini değerlendirecek.
REYTİNG SONUÇLARI REKLAM BÜTÇELERİNİ YÖNLENDİRİYOR
Reyting verileri, programların ve kanalların ne kadar izlendiğinin yanında hangi izleyici gruplarına ulaştığını da gösteriyor. Reklamverenler ile medya planlama ajansları, hedef kitleye erişmenin maliyetini bu sonuçlara göre hesaplayarak bütçelerini yönlendiriyor.
Televizyon kanalları da ulaştıkları izleyici kitlesini ölçüm sonuçlarıyla ortaya koyuyor. Bu veriler, kanalların reklam fiyatlarını belirlemesinde ve reklam gelirlerinden pay almak için yürüttükleri rekabette etkili oluyor.
İZLEYİCİ PANELİNDEN RAPORLAMAYA KADAR İNCELEME
Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında FIFTY5BLUE'nun ölçüm sürecinin farklı aşamalarını ele alacak. İzleyici panelindeki hanelerin nasıl seçildiği ve yönetildiği ile ölçüme esas verilerin nasıl kullanıldığı araştırılacak.
İzleme kayıtlarının işlenmesi ve ölçüm sonuçlarının hangi yöntemle raporlandığı da incelemenin kapsamına girecek. Bu süreçlerde rekabetin ihlal edilip edilmediği değerlendirilecek.
ÖLÇÜMÜN GÜVENİLİRLİĞİ TÜM SEKTÖRÜ İLGİLENDİRİYOR
Programların yayın hayatını ve reklam bütçelerinin dağılımını etkileyen ölçüm sonuçlarının güvenilir ve karşılaştırılabilir olması, sektördeki rekabet açısından önem taşıyor. Soruşturma, ölçüm uygulamalarının sonuçları ile televizyon reklamcılığındaki rekabet koşulları arasındaki ilişkiye odaklanacak.