Tatbikat kapsamında 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkış yapan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve İzmir'den havalanan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yürütülen saha incelemeleri ve belirlenen güzergâhlar doğrultusunda düzenlenen acil müdahale tatbikatında milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı.

ÜÇ FARKLI ÜSTEN HAVALANIP KARA YOLUNU PİST OLARAK KULLANDILAR

Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının, pistlerin kullanılamadığı durumlarda da görevlerini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, milli platformların pistlere bağlı kalmadan görev yapabilme kabiliyeti ortaya konuldu.

TÜM MİLLİ PLATFORMLARIN KARA YOLLARINI KULLANMASI HEDEFLENİYOR

Acil müdahale senaryoları kapsamında oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar tarafından geliştirilen tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Yapılan planlamalar doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilme kabiliyetine sahip Bayraktar TB3'ün de kara yollarını kullanması hedefleniyor. Bu kapsamda, şirket tarafından geliştirilen tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarına iniş ve kalkış yapabilmesi amaçlanıyor.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VE ÜST DÜZEY GÜVENLİK SAĞLANDI

MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma sırasında itfaiye ve ambulans ekipleri de hazır bekletildi. Güzergâh boyunca tüm güvenlik önlemleri alınırken Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kuvvet komutanlıklarının yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından da yerinde takip edildi.