Bakan Akın Gürlek duyurdu! 76 dosyada 83 faili meçhul cinayet aydınlatıldı: 14, 16 ve 20 yıllık sır perdesi aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu. Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasının yeniden incelendiğini belirten Bakan Gürlek, soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda tutuklama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, "Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz. 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yürüttükleri çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin işbirliğiyle Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan 3 ayrı cinayet dosyasını yeniden ele aldık. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik."

"ADALETİN TECELLİSİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010'da ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Mehmet Arıcan'ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanlarının yeniden değerlendirildiğini bildiren Gürlek, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin tutuklandığını belirtti.

Gürlek, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2006'da başından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının yeniden incelendiğini ifade etti.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Gürlek, yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Gürlek, maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2012'de kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015'te Kestel'de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanlarının yeniden ele alındığının bilgisini paylaşan Gürlek, "Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.