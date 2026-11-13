9 MADDELİK DÜZENLEMEDE ÖNCELİK ACİL SORUNLARA VERİLDİ Düzenlemenin 9 maddeden oluşmasının beklendiğini belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın kapsamlı bir taslak hazırladığını ancak tamamının kanun teklifine girmeyeceğini vurguladı. Teklifin öncelikli hedefine değinen Tülay Ağaoğlu, "Ancak bunların hepsi teklifte yer almayacak; hemen sorunu giderecek düzenlemeler yer alacak." ifadelerini kullandı. Ağaoğlu'nun verdiği bilgilere göre, yeni düzenleme kapsamında toptancı hallerinde üretici örgütlerine ayrılan iş yeri oranının mevcut yüzde 20'den Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak yüzde 30'a çıkarılması planlanıyor. Ayrıca hal kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesi öngörülürken, denetimin sağlanması amacıyla ürün bedellerinin bankalar üzerinden ödenmesinin de gündemde olduğu belirtildi.

Sürece ilişkin son gelişmeleri paylaşan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Üretici kazanamıyor, tüketici ise fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. İşte bu soruna neşter vurulması gündemde. Hal yasası konusunda bir taslak hazırladı Ticaret Bakanlığı ve Meclise gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubunda bu çalışmada da sona gelinmiş durumda. Yeni yılda hal yasasının çıkması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalaşması bekleniyor. Pazartesi günü de MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son çalışmanın sunulabileceği ifade ediliyor." sözleriyle aktardı.

(Foto: Ahaber.com.tr)



ARACILAR AZALTILIYOR, STOKÇULARA VE PİYASAYI BOZANLARA AĞIR YAPTIRIM GELİYOR

Hal yasasının en kritik başlıklarından birinin aracılık zincirinin kısaltılması olacağını kaydeden Tülay Ağaoğlu, taslakta komisyoncudan komisyoncuya mal alım satımının ve aynı toptancı hali içerisinde tüccardan tüccara mal alımı, satımı ve devrinin yasaklanmasının öngörüldüğünü aktardı. Bu adımla ürünün üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği aracılık zincirinin azaltılmasının hedeflendiğini belirten Ağaoğlu, piyasayı bozucu eylemlere yönelik yaptırımların da ağırlaştırılacağını bildirdi. Buna göre bazı fiiller için ceza miktarlarının artırılması ve hapis cezalarının da düzenlemede yer alması gündeme gelirken, stokçuluk gibi eylemlerden ceza alanlara 3 yıl süreyle teşvik verilmemesi planlanıyor.



PERAKENDECİLERE ÜRETİCİDEN ALIM ZORUNLULUĞU VE DEPOLAMA DESTEĞİ

Taslakta perakendecileri ve depolama süreçlerini ilgilendiren yeni adımlar da bulunuyor. Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı'nın belirleyeceği niteliklere sahip perakendecilerin sattığı malların yüzde 70'i geçmemek üzere belirlenecek bir oranını üreticilerden ve üretici örgütlerinden satın alması zorunlu hale getirilecek. Bu sayede üreticilerin ürünlerini doğrudan pazara ulaştırabilmesi ve üretici örgütlerinin satış kanallarındaki payının artırılması amaçlanıyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın yeni hal yasası taslağı kapsamında üreticilere depolama alanında da teşvik ve destek sağlaması planlanıyor.



HAL YASASI MECLİS GÜNDEMİNE NE ZAMAN GELECEK?

Düzenlemenin yasalaşma takvimine ilişkin de bilgi veren Tülay Ağaoğlu, teklifin yeni yıla gelmeden Meclis'e sunulmasının gündemde olduğunu ancak görüşmelerin 2027 yılına kalabileceğini ifade etti. Aralık ayı boyunca TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin yapılacak olması nedeniyle sürecin yeni yıla sarkabileceğine işaret eden Ağaoğlu, hal yasasının ocak ayının ilk bölümünde Genel Kurul gündemine gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Berat Albayrak gündeme getirmişti (Foto: Ahaber.com.tr)



BERAT ALBAYRAK GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Hal Yasası'nı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ilk kez gündeme getiren Berat Albayrak, "Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli." ifadelerini kullanmıştı.