Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Mühimmat Er Kağan Öcal'ın görev sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Acı haberin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başsağlığı mesajı yayımladı. Aziz şehidimizin cenaze töreninin detayları da belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Mühimmat Er Kağan Öcal, görev sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öcal, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada derin üzüntüsünü dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehadet haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bir başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ŞEHİT KAĞAN ÖCAL'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kıbrıs'ta görev yaptığı sırada şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın (2026-P.2) cenaze törenine ilişkin detaylar da açıklandı.

Şehidimizin cenaze töreni, 14 Kasım 2026 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Belediye Meydanı Garajlar Yeni Camii'nde düzenlenecek. Tören, öğle namazını müteakip saat 12.30'da gerçekleştirilecek.