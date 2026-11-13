İletişim Başkanlığı, Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Görüşmede süreçte gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İLK ARA ÖDEMELER 30 EKİM'DE BAŞLADI

TBMM'de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esasları belirleyen 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

444 BİN 893 YATIRIMCIYA 161 MİLYAR TL ÖDEME

13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 333 bin 493'ü, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını aldı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER ARA ÖDEME KAPSAMI DIŞINDA

Başta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçlerin sürdürüldüğü belirtildi. Denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakıldı.