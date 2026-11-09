Tasfiye edilen veya alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişiler, bu kez ödeme vaadiyle dolandırıcıların hedefi oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, telefon, kısa mesaj ve sosyal medya üzerinden ulaşan kişilerin "ödemeleri hızlandırma" ve "öncelik sağlama" vaatlerine karşı uyarıda bulundu.

SPK'den yapılan açıklamada, son dönemde dolandırıcılık amacı taşıyan girişimlere ilişkin bilgiler edinildiği belirtildi.

Açıklamada, kurul tarafından tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşıldığı ifade edildi.

Bu kişilere ödeme süreçlerine aracılık edilebileceği, ödemelerin hızlandırılabileceği veya yatırımcılara öncelik sağlanabileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunularak menfaat temin edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

"ÜCRET, KOMİSYON VEYA MASRAF TALEP EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

SPK, söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütüldüğünün altını çizdi.

Açıklamada, bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesinin ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Ödemelere ilişkin güncel ve doğru bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiği belirtildi.

SPK'DEN DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI ÇAĞRI

Kurul, ödeme süreçlerinde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulmasının önem taşıdığı kaydedildi.