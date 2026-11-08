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Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmasında "taviz yok" mesajı: Vatandaşlarımız bize güvenmeye devam etsin

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmasında "taviz yok" mesajı: Vatandaşlarımız bize güvenmeye devam etsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, İzmir Aliağa'daki patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de kararlılık mesajı vererek "Asıl atılım seferberliğini Terör süz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Sonunda huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yoldan dönüş yoktur." dedi. Fon soruşturmasına ilişkin "Taviz yok" mesajı veren Erdoğan "Meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bize güvenmeye devam etsin" dedi.

Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

İzmir'deki patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti. 2'si ağır 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor.

Olayın hemen akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzmir'e intikal etti. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır

İHRACAT

Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz.

İhracattaki yükseliş grafiğimiz hız kesmeden devam ediyor. Ocak-ekim dönemi ihracatımız 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİ UZATILDI

Nisanda başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028'e kadar uzatma kararı aldık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDAN GERİ DÖNÜŞ YOK

Terörsüz Türkiye süreci tüm manasıyla hedefine ulaştığında bunun en büyük yansımalarından biri turizmde ve ihracatta ortaya çıkacaktır.

Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik rakamdan sadece terörle yüzleşen bölgeler değil tüm Türkiye istifade edecek. Ekonomide büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Asıl atılım seferberliğini Terör süz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz.

Bir asayiş meselesinin çok ötesinde bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Sonunda huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yoldan dönüş yoktur.

Yıllarca ikinci kandil olarak adlandırılan Irak Sincar'da 4 bine aşkın örgüt mensubunun devlet entegrasyonu başlatıldı. Süreci dikkatle ilerletiyoruz. Güvenlik birimlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla inşallah menzile vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.

IRAK'LA MUTABAKAT

(Irak) Önceki hafta 4 bini aşkın örgüt mensubunun Irak Güvenlik Kuvvetleri'ne entegrasyonu başladı. Mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor. Güvenlik hassasiyetlerinden taviz vermeden süreci dikkatle ilerletiyoruz.

GABAR'DA 2 SAHADA DAHA PETROL KEŞFETTİK

Enerji sepetimizi genişleterek bu talebi en güvenli, istiktarlı maliyetle karşılamaya özel önem veriyoruz. Yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızın hareket geçirilmesidir.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok adım attık, çabaladık, yatırım yaptık. Çok önemli keşifleri ülkemizin kazanç hanesine yazdırdık.

Bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. Osmangazi Gemimiz ile hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Gabar'da 75,4 milyon varil Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Gabar'ın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. 2 dağdan daha sevindirici haber geldi.

FON SORUŞTURMASI

Fon meselesini açıkladığımız günden bu yana hal yoluna koyuyoruz.

Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmesini bekliyorum.

KABİNE TOPLANTISINDA MASADA EMEKLİ ZAMMI

Kabine toplantısının en sıcak ve ana gündem maddesini emekli aylıklarına yapılacak yeni düzenleme oluşturuyor.

AK Parti ve ekonomi yönetiminin, emeklilere enflasyon oranının yanı sıra ekstra refah payı/zam verilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi.

Emekli maaşı düzenlemesi toplantının ana konularından biri | Fotoğraf: A Haber ArşivEmekli maaşı düzenlemesi toplantının ana konularından biri | Fotoğraf: A Haber Arşiv

EMEKLİYE EK ZAM VE DÜZENLEMEDE SONA GELİNDİ

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından şekillenen taslaklar Başkan Erdoğan'a sunulacak ve bütçe maratonunun tamamlanmasıyla Meclis gündemine taşınacak.

Kabinede emekli zammı da görüşülecek | Fotoğraf: A Haber ArşivKabinede emekli zammı da görüşülecek | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Toplantıda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelinen son aşamaya dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

FON SORUŞTURMASI VE PİYASA DÜZENBAZLARINA GÖZ DAĞI

Ekonomi başlığında ele alınacak bir diğer kritik dosya ise fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarının değerlendirmeleri kabinede görüşülecek.

Fon soruşturması Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor | Fotoğraf: A Haber ArşivFon soruşturması Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Fahiş fiyat ve piyasa manipülasyonlarına karşı taviz verilmeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın. Piyasa düzenbazlıklarıyla 3 lirasını sadece 3-5 ayda 10'a, 20'ye, 30'a katlayana asla tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini ona mutlaka ödeteceğiz" sözleriyle net mesaj verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SAHA RAPORLARI
İç politikanın öncelikli gündemleri arasında yer alan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama da mercek altına alınacak. Sürecin toplumsal boyutuna değinen Başkan Erdoğan, "Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmasında "taviz yok" mesajı: Vatandaşlarımız bize güvenmeye devam etsin - 1

Gözlerin Meclis bünyesinde kurulacak izleme kuruluna çevrildiği süreçte, yasal adımların atılması öncesinde terör örgütünün bölgeden çekilmesine ve silah bırakmasına dair sahadan gelen son istihbarat ve güvenlik raporları Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde kabinede ele alınacak.

ANTALYA'DA DÜZENLENECEK COP31 ZİRVESİNE HAZIRLIK
Türkiye'nin uluslararası diplomasideki rolünü pekiştirecek zirveler de toplantının gündeminde yer alıyor.

Türkiye COP31e ev sahipliği yapıyorTürkiye COP31e ev sahipliği yapıyor TÜRKİYE COP31'E EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COP31 zirvesi öncesindeki hazırlıklar, alınacak üst düzey güvenlik tedbirleri, belirlenen gündem başlıkları ve Türkiye'nin yürüteceği ikili temas trafiği kabine üyeleriyle istişare edilecek.

İsrail'deki seçim sonuçlarının yansımaları da ele alınacak | Fotoğraf: AAİsrail'deki seçim sonuçlarının yansımaları da ele alınacak | Fotoğraf: AA

DIŞ POLİTİKADA KRİTİK SEÇİM SONUÇLARI VE BÖLGESEL GELİŞMELER
Kabinenin dış politika gündeminde ilk olarak Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin yansımaları değerlendirilecek. Bunun yanı sıra ABD ve İsrail seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve bölgeye muhtemel etkileri için ayrı bir parantez açılacak.

Toplantıda ayrıca Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması ve devam eden savaşın bir an önce son bulması adına atılacak stratejik adımlar kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

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