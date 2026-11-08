Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

İzmir'deki patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti. 2'si ağır 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor.

Olayın hemen akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzmir'e intikal etti. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır

İHRACAT

Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz.

İhracattaki yükseliş grafiğimiz hız kesmeden devam ediyor. Ocak-ekim dönemi ihracatımız 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİ UZATILDI

Nisanda başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028'e kadar uzatma kararı aldık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDAN GERİ DÖNÜŞ YOK

Terörsüz Türkiye süreci tüm manasıyla hedefine ulaştığında bunun en büyük yansımalarından biri turizmde ve ihracatta ortaya çıkacaktır.

Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik rakamdan sadece terörle yüzleşen bölgeler değil tüm Türkiye istifade edecek. Ekonomide büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Asıl atılım seferberliğini Terör süz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz.

Bir asayiş meselesinin çok ötesinde bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Sonunda huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yoldan dönüş yoktur.

Yıllarca ikinci kandil olarak adlandırılan Irak Sincar'da 4 bine aşkın örgüt mensubunun devlet entegrasyonu başlatıldı. Süreci dikkatle ilerletiyoruz. Güvenlik birimlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla inşallah menzile vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.

IRAK'LA MUTABAKAT

(Irak) Önceki hafta 4 bini aşkın örgüt mensubunun Irak Güvenlik Kuvvetleri'ne entegrasyonu başladı. Mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor. Güvenlik hassasiyetlerinden taviz vermeden süreci dikkatle ilerletiyoruz.

GABAR'DA 2 SAHADA DAHA PETROL KEŞFETTİK

Enerji sepetimizi genişleterek bu talebi en güvenli, istiktarlı maliyetle karşılamaya özel önem veriyoruz. Yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızın hareket geçirilmesidir.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok adım attık, çabaladık, yatırım yaptık. Çok önemli keşifleri ülkemizin kazanç hanesine yazdırdık.

Bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. Osmangazi Gemimiz ile hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Gabar'da 75,4 milyon varil Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Gabar'ın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. 2 dağdan daha sevindirici haber geldi.

FON SORUŞTURMASI

Fon meselesini açıkladığımız günden bu yana hal yoluna koyuyoruz.

Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmesini bekliyorum.

Kabine toplantısının en sıcak ve ana gündem maddesini emekli aylıklarına yapılacak yeni düzenleme oluşturuyor.

AK Parti ve ekonomi yönetiminin, emeklilere enflasyon oranının yanı sıra ekstra refah payı/zam verilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi.