Emine Erdoğan'dan COP31'de sıfır atık diplomasisi: Lider eşlerini Antalya'da ağırladı
Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında sıfır atık odaklı toplantılara katıldı, Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın tanıtımına öncülük etti. Lider eşlerini özel bir yemekte ağırlayan Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Sıfır atık temalı toplantılara katılan, Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın tanıtımını gerçekleştiren Erdoğan, lider eşlerini öğle yemeğinde ağırladı ve Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını yaptı.
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi için 10 Kasım'da Antalya'ya geldi. Başkan Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile karşılarken Emine Erdoğan da liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi.
LİDER EŞLERİ KÜRESEL SIFIR ATIK İTTİFAKI İÇİN BULUŞTU
Emine Erdoğan, 11 Kasım'da COP31 kapsamında "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.
Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, 195 ülkeden 100 bini aşkın katılımcının ve 100'ün üzerinde liderin insanlığın ortak geleceği için bir araya geldiğini belirtti. İklim mücadelesinde asıl meselenin bilinen çözümleri hayata geçirecek iradeyi ortaya koymak olduğunu vurgulayan Erdoğan, COP31'i "aksiyon COP'u" olarak tanımlamalarının nedenini şöyle açıkladı:
"Başarıyı yalnızca verilen taahhütlerle değil, bunların insanların hayatında, şehirlerimizde ve üretim biçimlerimizde oluşturduğu değişimle ölçmek istiyoruz. 9 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlayışın somut bir örneğidir."
Geri dönüşümün önemli olduğunu ancak atık oluşumunu önlemenin de başarı ölçütü haline gelmesi gerektiğini belirten Erdoğan, daha az kaynakla daha yüksek yaşam kalitesine ulaşmanın kalkınma anlayışının merkezinde yer alması gerektiğini ifade etti.
Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın ülkeler arasında kalıcı iş birlikleri oluşturmasını hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, ittifakın beş öncelikli alanda çalışma yürüteceğini bildirdi. Bu alanları sıfır atık ve döngüsel ekonomi, plastik ve ambalaj atıkları, sıfır atık bölgeleri, gıda ve organik atıklar ile eğitim ve gençlik olarak sıraladı.
"SIFIR ATIK, DÖNGÜSELLİK VE METAN" TOPLANTISINA KATILDI
Emine Erdoğan, COP31 Başkanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda da yer aldı.
Toplantıda konuşan Erdoğan, katı belediye atıklarının 2050'ye kadar iki katına çıkarak yaklaşık 4 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu tablonun yalnızca çevre krizi olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünü yalnızca bir çevre krizi olarak değerlendirirsek konuyu eksik ele almış oluruz. Bu, aslında bir zihniyet krizidir. Aynı anda bir kültür ve medeniyet krizidir." dedi.
Doğanın atık oluşturmadığına ve kaynaklarını verimli kullandığına dikkati çeken Erdoğan, 2035'e kadar küresel yıllık belediye katı atığı miktarındaki öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılması hedefine ulaşmak için doğadan ilham alınması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, sıfır atık anlayışının günlük yaşam alışkanlıklarıyla da ilgili olduğunu belirterek, "İnsanları ekmeği çöpe atmaktan vazgeçirecek olan, sera gazı emisyonları istatistiklerini bilmekten ziyade yeniden nimet fikriyle buluşmaktır. Keza elindeki plastik şişeyi ya da izmariti yere atmamak, doğayı yeniden ilahi bir emanet olarak görebilmekle ilişkilidir." ifadelerini kullandı.