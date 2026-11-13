Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi için 10 Kasım'da Antalya'ya geldi. Başkan Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile karşılarken Emine Erdoğan da liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan , Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Sıfır atık temalı toplantılara katılan, Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın tanıtımını gerçekleştiren Erdoğan, lider eşlerini öğle yemeğinde ağırladı ve Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını yaptı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

LİDER EŞLERİ KÜRESEL SIFIR ATIK İTTİFAKI İÇİN BULUŞTU

Emine Erdoğan, 11 Kasım'da COP31 kapsamında "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, 195 ülkeden 100 bini aşkın katılımcının ve 100'ün üzerinde liderin insanlığın ortak geleceği için bir araya geldiğini belirtti. İklim mücadelesinde asıl meselenin bilinen çözümleri hayata geçirecek iradeyi ortaya koymak olduğunu vurgulayan Erdoğan, COP31'i "aksiyon COP'u" olarak tanımlamalarının nedenini şöyle açıkladı:

"Başarıyı yalnızca verilen taahhütlerle değil, bunların insanların hayatında, şehirlerimizde ve üretim biçimlerimizde oluşturduğu değişimle ölçmek istiyoruz. 9 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlayışın somut bir örneğidir."

Geri dönüşümün önemli olduğunu ancak atık oluşumunu önlemenin de başarı ölçütü haline gelmesi gerektiğini belirten Erdoğan, daha az kaynakla daha yüksek yaşam kalitesine ulaşmanın kalkınma anlayışının merkezinde yer alması gerektiğini ifade etti.

Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın ülkeler arasında kalıcı iş birlikleri oluşturmasını hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, ittifakın beş öncelikli alanda çalışma yürüteceğini bildirdi. Bu alanları sıfır atık ve döngüsel ekonomi, plastik ve ambalaj atıkları, sıfır atık bölgeleri, gıda ve organik atıklar ile eğitim ve gençlik olarak sıraladı.