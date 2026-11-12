Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının yazdığı karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimlerinden ikisinin yazdığı karşı oy gerekçelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça belirtildiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

7 aylık hamile olan Semra Aysal , 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye inen ekipler, yaptıkları kontrolde Semra Aysal'ın öldüğünü tespit etti.

Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşerek 7 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. (Fotoğraf: İHA)

"Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulunun verdiği bu tahliye kararının sebebi, müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."

SİGORTANIN ZAMANLAMASI ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermiş, buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraati yönünde şerh düşmüştü.