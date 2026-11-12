Yargıtay'dan şaşırtan karar! Bütün oklar hamile eşini uçurumdan attığını gösteriyordu
Yargıtay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşi Semra Aysal'ı iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.
7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye inen ekipler, yaptıkları kontrolde Semra Aysal'ın öldüğünü tespit etti.
Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Hakan Aysal'ın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması üzerine karara itiraz edildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dava dosyasının temyiz incelemesi aşamasında sanık Hakan Aysal'ın tahliyesine karar verdi. Sanık Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlemediğini savundu.
"4 YILI HÜCREDE OLMAK ÜZERE 6 YILDIR İÇERİDE"
Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının yazdığı karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimlerinden ikisinin yazdığı karşı oy gerekçelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça belirtildiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:
"Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulunun verdiği bu tahliye kararının sebebi, müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."
SİGORTANIN ZAMANLAMASI ŞÜPHELERİ ARTIRDI
Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermiş, buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraati yönünde şerh düşmüştü.
İLK GÜNDEN İTİBAREN SUÇLAMALARI REDDETTİ
Hakan Aysal ifadesinde olayı, "Kayalıklarda otururken Semra fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Telefon, yaklaşık iki metre uzaklıktaki çalıların orada duran çantalarımızdaydı. Çantaları almak için gittim. Geriye döndüğümde Semra yoktu." sözleriyle anlatarak suçlamaları kabul etmemişti. Semra Aysal'ın ailesinin avukatı ise çiftin 10 dakika önce kardeşlerine yolladıkları fotoğrafta çantanın ve telefonun yanlarında olduğunun görüldüğünü açıklamıştı.
SİGORTA SORUSUNA CEVABI ŞÜPHE UYANDIRMIŞTI
Yargılama sırasında mahkeme başkanının, ferdi kaza sigortasını neden yaptırdığını sorması üzerine Aysal ekstrem sporlarla ilgilenmesi nedeniyle sigortayı yaptırdığını açıklamıştı. Aysal, sigortada yer alan, "Semra Aysal'ın hayatını kaybetmesi durumunda varisi Hakan Aysal, Hakan Aysal'ın hayatını kaybetmesi durumunda ise varislerinin aile yakınları" olacağı yönündeki maddenin sorulması üzerine ise "Poliçeyi çok incelemedim. Bankacı doldurdu. Ben de eşime imzalatıp getirdim. Böyle bir maddenin olduğunu bilmiyordum" yanıtını vermişti.