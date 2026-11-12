"10 yıllık yeni binasıyla, bütün donatılarıyla, çok kaliteli bir okul. Şimdi yurt kapasitesiyle beraber öğrenciler Anadolu'nun dört bir yanından burayı tercih edip geldikleri zaman okulun yanı başında konaklama imkânı bulmuş olacaklar. Buradaki eğitim kadromuz da başarılarıyla, gerçekten son dört beş yılda parmak ısırtan bir performans gösterdiler, gösteriyorlar. Bizim medeniyetimizi, kültürümüzü ihya serüvenimizde bu bir köşe taşı. Bizim İstanbul'u ruhuyla beraber yeniden ayağa kaldırma ihtiyacımızın burada mücessem hali."

Lisenin, İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluş amaçları arasında yer alan okullardan biri olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

(Foto: ahaber.com.tr)

"SOYKIRIMLARI BİTİREN NESİL OLACAK"

Okuldan yetişecek öğrencilerin devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin küresel hedeflerine katkı sunacak insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençleri örnek gösteren Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Nice Recep Tayyip Erdoğanlar, nice Mesut Topraklar, nice Yusuf Tülünler buradan yetişmeye devam etsin. Hamdolsun yereldeki birçok hedef, birçok hayaller gerçekleştikten sonra, belli bir ekonomik gelişmişlik seviyesi yakalandıktan sonra, artık Türkiye'nin bu küresel iddiaları taşıyacak insanları yetiştirmeye ihtiyacı var, Allah'ın izniyle yetişiyor da. Eğer yetişmeseydi biz TEKNOFEST yarışmalarında 1,5 milyon gençten bahsedemezdik. Bu okullardaki dinamizmden, heyecandan, çocuklarımızın bu pırıl pırıl yüzlerinden bahsedemezdik. Allah'ın izniyle bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak. Dünyada insanlık vicdanına asılmış bütün zincirleri kıran nesiller olacak. Onun için yolumuz açık olsun, yavrularımızın bahtı aydınlık olsun."