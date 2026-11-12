İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni yurdu açıldı: Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni öğrenci yurdu, 6 ayda tamamlanan inşaatın ardından törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, "Bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak" dedi.
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni öğrenci yurdu düzenlenen törenle açıldı. "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında 6 ayda tamamlanan yurt binasının açılışına İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı. Erdoğan, burada yetişecek neslin dünyada insanlık vicdanına vurulan zincirleri kıracağını söyledi.
İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni yurt binasıyla öğrencilerine konaklama imkanı sunmaya başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, yurdun her ayrıntısının düşünülerek hazırlandığını belirterek projeyi övdü.
BİLAL ERDOĞAN: İHYA SERÜVENİMİZDE BİR KÖŞE TAŞI
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında okulun eğitim sistemindeki yeri ve son yıllardaki başarısına dikkat çekti.
Lisenin, İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluş amaçları arasında yer alan okullardan biri olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:
"10 yıllık yeni binasıyla, bütün donatılarıyla, çok kaliteli bir okul. Şimdi yurt kapasitesiyle beraber öğrenciler Anadolu'nun dört bir yanından burayı tercih edip geldikleri zaman okulun yanı başında konaklama imkânı bulmuş olacaklar. Buradaki eğitim kadromuz da başarılarıyla, gerçekten son dört beş yılda parmak ısırtan bir performans gösterdiler, gösteriyorlar. Bizim medeniyetimizi, kültürümüzü ihya serüvenimizde bu bir köşe taşı. Bizim İstanbul'u ruhuyla beraber yeniden ayağa kaldırma ihtiyacımızın burada mücessem hali."
"SOYKIRIMLARI BİTİREN NESİL OLACAK"
Okuldan yetişecek öğrencilerin devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin küresel hedeflerine katkı sunacak insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençleri örnek gösteren Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Nice Recep Tayyip Erdoğanlar, nice Mesut Topraklar, nice Yusuf Tülünler buradan yetişmeye devam etsin. Hamdolsun yereldeki birçok hedef, birçok hayaller gerçekleştikten sonra, belli bir ekonomik gelişmişlik seviyesi yakalandıktan sonra, artık Türkiye'nin bu küresel iddiaları taşıyacak insanları yetiştirmeye ihtiyacı var, Allah'ın izniyle yetişiyor da. Eğer yetişmeseydi biz TEKNOFEST yarışmalarında 1,5 milyon gençten bahsedemezdik. Bu okullardaki dinamizmden, heyecandan, çocuklarımızın bu pırıl pırıl yüzlerinden bahsedemezdik. Allah'ın izniyle bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak. Dünyada insanlık vicdanına asılmış bütün zincirleri kıran nesiller olacak. Onun için yolumuz açık olsun, yavrularımızın bahtı aydınlık olsun."