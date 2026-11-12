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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni yurdu açıldı: Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni yurdu açıldı: Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni öğrenci yurdu, 6 ayda tamamlanan inşaatın ardından törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, "Bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak" dedi.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni öğrenci yurdu düzenlenen törenle açıldı. "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında 6 ayda tamamlanan yurt binasının açılışına İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı. Erdoğan, burada yetişecek neslin dünyada insanlık vicdanına vurulan zincirleri kıracağını söyledi.

İSTANBUL'DA 270 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ YURT AÇILDI! BİLAL ERDOĞAN'DAN İMAM HATİP VURGUSU

İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni yurt binasıyla öğrencilerine konaklama imkanı sunmaya başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, yurdun her ayrıntısının düşünülerek hazırlandığını belirterek projeyi övdü.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

BİLAL ERDOĞAN: İHYA SERÜVENİMİZDE BİR KÖŞE TAŞI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında okulun eğitim sistemindeki yeri ve son yıllardaki başarısına dikkat çekti.

Lisenin, İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluş amaçları arasında yer alan okullardan biri olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"10 yıllık yeni binasıyla, bütün donatılarıyla, çok kaliteli bir okul. Şimdi yurt kapasitesiyle beraber öğrenciler Anadolu'nun dört bir yanından burayı tercih edip geldikleri zaman okulun yanı başında konaklama imkânı bulmuş olacaklar. Buradaki eğitim kadromuz da başarılarıyla, gerçekten son dört beş yılda parmak ısırtan bir performans gösterdiler, gösteriyorlar. Bizim medeniyetimizi, kültürümüzü ihya serüvenimizde bu bir köşe taşı. Bizim İstanbul'u ruhuyla beraber yeniden ayağa kaldırma ihtiyacımızın burada mücessem hali."

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

"SOYKIRIMLARI BİTİREN NESİL OLACAK"

Okuldan yetişecek öğrencilerin devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin küresel hedeflerine katkı sunacak insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençleri örnek gösteren Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Nice Recep Tayyip Erdoğanlar, nice Mesut Topraklar, nice Yusuf Tülünler buradan yetişmeye devam etsin. Hamdolsun yereldeki birçok hedef, birçok hayaller gerçekleştikten sonra, belli bir ekonomik gelişmişlik seviyesi yakalandıktan sonra, artık Türkiye'nin bu küresel iddiaları taşıyacak insanları yetiştirmeye ihtiyacı var, Allah'ın izniyle yetişiyor da. Eğer yetişmeseydi biz TEKNOFEST yarışmalarında 1,5 milyon gençten bahsedemezdik. Bu okullardaki dinamizmden, heyecandan, çocuklarımızın bu pırıl pırıl yüzlerinden bahsedemezdik. Allah'ın izniyle bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak. Dünyada insanlık vicdanına asılmış bütün zincirleri kıran nesiller olacak. Onun için yolumuz açık olsun, yavrularımızın bahtı aydınlık olsun."

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

OKULUN SIRALARINDAN ERDOĞAN VE NUMAN KURTULMUŞ DA GEÇTİ

İstanbul İmam Hatip Lisesi, 1951 yılında eğitim gönüllülerinin ve kurucu müdür Mahmut Celaleddin Ökten'in gayretleriyle Fatih'te, Vefa Lisesi karşısındaki eski Zeyrek Ortaokulu binasında eğitim hayatına başladı.

İlk mezunlarını 1956 yılında, 9 öğrenciyle veren okul, yıllar içinde Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından biri haline geldi. Okulun mezunları arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunuyor.

2017 yılında İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi adını alan kurum, köklü geçmişiyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

60 ODA VE 12 ETÜT SALONU BULUNUYOR

Yapımına 6 Mart 2026'da başlanan yeni yurt binasında öğrencilerin konaklama ve çalışma ihtiyaçlarına yönelik alanlar yer alıyor.

Her biri 20 metrekare büyüklüğünde 4 ve 6 kişilik toplam 60 odanın bulunduğu yurtta, 15 ila 20 kişilik kapasiteye sahip 12 ayrı etüt salonu bulunuyor. Toplam 394 metrekare yeşil alana sahip binada ayrıca mescit ve tam donanımlı revir de yer alıyor.

#Necmeddin Bilal Erdoğan #Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi #Öğrenci Yurdu
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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