İngiltere Kralı Charles'tan Başkan Erdoğan'a COP31 teşekkürü! Antalya'dan dünyaya mesaj
İngiltere Kralı 3. Charles, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne gönderdiği mesajda, uluslararası toplumu bir araya getirdikleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti. İklim değişikliğiyle mücadelede acil eylem çağrısı yapan Charles, verilen sözlerin somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.
COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan delegelere hitaben mesaj yayımlayan İngiltere Kralı 3. Charles, zirveye katılanlara iyi dileklerini ve desteğini iletti.
KRAL CHARLES'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Türkiye'nin organizasyondaki rolüne dikkat çeken Charles, "Böylesine önemli bir dönemde uluslararası toplumu bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümetine ve Türkiye halkına, ayrıca Müzakereler Başkanı olarak üstlendiği rol dolayısıyla Avustralya hükümetine son derece müteşekkirim." ifadelerini kullandı.
"HAREKETE GEÇME İHTİYACI HİÇ BU KADAR ACİL OLMAMIŞTI"
Dünyanın farklı bölgelerinde aşırı sıcaklıkların, sellerin, kuraklıkların, orman yangınlarının ve fırtınaların etkili olduğunu belirten Kral Charles, iklim değişikliğinin geleceğe yönelik uzak bir tehdit olmaktan çıktığını vurguladı.
İklim değişikliği ve doğanın tahribatının toplumlar ile geçim kaynakları üzerindeki etkilerine 50 yılı aşkın süredir dikkat çekmeye çalıştığını belirten Charles, "Harekete geçme ihtiyacı hiç bu kadar açık ve acil olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.
Küresel sıcaklıktaki en küçük artışın bile önem taşıdığını ifade eden Charles, COP31 Başkanlığının daha önce verilen taahhütleri somut eylemlere dönüştürme kararlılığından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
TEMİZ ENERJİ VE METAN EMİSYONLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Fosil yakıt piyasalarında yaşanan aksaklıkların yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin önemini artırdığını belirten Charles, enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Petrol ve gaz sektöründeki gereksiz metan emisyonlarının ve sızıntılarının 2030 yılına kadar ortadan kaldırılmasının, kısa vadede küresel ısınmayı yavaşlatmak için önemli fırsatlardan biri olduğunu vurguladı.
Kral Charles, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin hızlandırılması ve temiz enerjiye geçişin gelecekteki refah ile güvenlik açısından hayati önem taşıdığını belirtti.
TARIM VE DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN ÇAĞRI
Gıda üretiminde kimyasal gübrelere bağımlılığın azaltılması gerektiğine işaret eden Charles, yenileyici tarım ve tarımsal ormancılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasını istedi.
Ormanların, okyanusların ve diğer doğal ekosistemlerin korunarak yeniden eski haline getirilmesinin önemini vurgulayan İngiltere Kralı, temiz enerjiyle elektrifikasyonun yaygınlaştırılması ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen toplumların dayanıklılığının artırılması çağrısında bulundu.
"FİNANSMAN OLMADAN HEDEFLERE ULAŞILAMAZ"
İklim değişikliğiyle mücadelede gerekli ölçekte finansman sağlanmasının önemine değinen Charles, hükümetlerin, işletmelerin, yatırımcıların, kurumların ve hayırseverlik kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğini belirtti.
Sermayenin sürdürülebilir bir geleceği destekleyecek şekilde yönlendirilmesini isteyen Charles, yenilikçi finansman, yatırım ve sigorta modellerinin önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.
Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki ortaklıkların kalıcı değişim açısından belirleyici olduğunu kaydeden Charles, sürdürülebilir piyasaların oluşturulmasında özel sektörün gücünden yararlanılması gerektiğini vurguladı.
COP31 İÇİN ORTAK EYLEM MESAJI
Londra İklim Eylem Haftası'nda hedeflerini somut değişimlere dönüştüren çok sayıda insanla karşılaşmasının kendisini umutlandırdığını belirten Charles, Antigua ve Barbuda'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'na da değindi.
Söz konusu toplantının iklim değişikliğiyle mücadelede acil ve ortak hareket etmenin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Charles, liderlerin doğal çevrenin korunması ve savunmasız toplumların dayanıklılığının artırılmasına yönelik taahhütlerini yenilemesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.
COP31'e katılan ülkelerin ortak amaç doğrultusunda hareket etmesini isteyen Charles, şu çağrıda bulundu:
"Sizi ve Antalya'da bir araya gelen herkesi, bu önemli dönüm noktasını yalnızca iddialı hedeflerle değil, bu hedefleri eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılamaya çağırıyorum. COP31'in mirası bu olmalıdır."
"ÇOCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZ BİZİ YAPTIKLARIMIZLA DEĞERLENDİRECEK"
İngiltere Kralı 3. Charles, mesajını gelecek nesillere yönelik dikkat çeken sözlerle tamamladı.
Charles, "Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlere göre değil, yapmayı tercih ettiğimiz şeylere göre değerlendirecek." ifadelerini kullandı.