İngiltere Kralı, Türkiye'nin ev sahipliğini takdir etti | Fotoğraf: AA

KRAL CHARLES'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin organizasyondaki rolüne dikkat çeken Charles, "Böylesine önemli bir dönemde uluslararası toplumu bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümetine ve Türkiye halkına, ayrıca Müzakereler Başkanı olarak üstlendiği rol dolayısıyla Avustralya hükümetine son derece müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

"HAREKETE GEÇME İHTİYACI HİÇ BU KADAR ACİL OLMAMIŞTI"

Dünyanın farklı bölgelerinde aşırı sıcaklıkların, sellerin, kuraklıkların, orman yangınlarının ve fırtınaların etkili olduğunu belirten Kral Charles, iklim değişikliğinin geleceğe yönelik uzak bir tehdit olmaktan çıktığını vurguladı.

İklim değişikliği ve doğanın tahribatının toplumlar ile geçim kaynakları üzerindeki etkilerine 50 yılı aşkın süredir dikkat çekmeye çalıştığını belirten Charles, "Harekete geçme ihtiyacı hiç bu kadar açık ve acil olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel sıcaklıktaki en küçük artışın bile önem taşıdığını ifade eden Charles, COP31 Başkanlığının daha önce verilen taahhütleri somut eylemlere dönüştürme kararlılığından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

TEMİZ ENERJİ VE METAN EMİSYONLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Fosil yakıt piyasalarında yaşanan aksaklıkların yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin önemini artırdığını belirten Charles, enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.