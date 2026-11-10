-°C
CANLI YAYIN

Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat nedeni ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat nedeni ortaya çıktı!

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin gerekçeli kararda, sanıkların karşılaşma nedeni ve olayın perde arkasına dair dikkat çeken tespitlere yer verildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ile müebbet hapis cezasının dayanakları da netleşti.

19 Mart gecesi yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşebilmek için Kundakçı'dan yardım istemişti. Bunun üzerine Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gitmişti. Üç arkadaş araçta beklediği sırada lüks araçlarla olay yerine gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Davada kararını açıklayan mahkeme, tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmederken Alaattin Kadayıfçıoğlu'na kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sabah gazetesinden Nazrin Malikova'nın haberine göre, gerekçeli kararda olayın öncesine, sanıklar arasındaki yazışmalara ve cinayet anındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BERAAT GEREKÇESİ

Mahkeme, tarafların olay günü karşı karşıya gelmesinin nedeninin Aleyna Kalaycıoğlu olduğunu belirtti. Kalaycıoğlu'nun olay sırasında araçta beklediği, silah seslerinin ardından araçtan indiği ve kullanılan silahın olayın hemen sonrasında araç içerisinde tutulduğuna ilişkin beyanda bulunduğu kaydedildi. Cinayetin ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu araçla olay yerinden hızla uzaklaşıldığı da kararda yer aldı.

Bununla birlikte mahkeme, cinayetten önce Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasında yapılan yazışmalarda Kubilay Kaan Kundakçı'nın ya da araçta bulunan tanıkların hedef alınacağına yönelik herhangi bir mesaj veya konuşma bulunmadığına dikkat çekti.

Mesaj içeriklerinin, sanıkların söz konusu araçla karşılaşmak istemediklerini ve stüdyo önündeki beyaz BMW ile stüdyoda bulunan köpeği alarak bölgeden ayrılmayı planladıklarını gösterdiği belirtildi. Sanık ve tanık ifadeleriyle bilirkişi raporlarının da olay yerine aracın orada olmadığı düşüncesiyle gelindiğini desteklediği aktarıldı.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

KESİN DELİL YOK

Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ile hayatını kaybeden Kundakçı arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, aksine ikilinin sık sık görüştüğünü ve Kundakçı'nın Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ı barıştırmak için çaba gösterdiğini vurguladı.

Gerekçeli kararda, Kundakçı'nın önceden planlanarak öldürüldüğünü ortaya koyan somut bir delil bulunmadığı ifade edildi. Kalaycıoğlu'nun cinayet öncesinde hazırlık yaptığına, öldürme eylemine doğrudan katıldığına veya olay sonrasında diğer sanıkları ya da suç aletlerini saklamaya yönelik girişimde bulunduğuna dair kanıt elde edilemediği belirtildi. Ayrıca cinayetten herhangi bir çıkar sağladığını ya da öldürme yönünde istek ve niyet taşıdığını gösteren delil bulunmadığı kaydedildi.

Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu cinayete azmettirdiğinin de somut ve kesin delillerle ortaya konulamadığına hükmetti.

Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat nedeni ortaya çıktı! - 1

KUBİLAY'A YÖNELİK ATEŞİN BİLİNÇLİ OLDUĞU KANAATİNE VARILDI

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasındaki hareketlerini ayrıntılı biçimde inceleyen mahkeme, sanığın silahı doğrulttuğu yönü ve ateş etme koşullarını değerlendirdi. Kadayıfçıoğlu'nun, Kundakçı'nın bulunduğu aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan Vahap Canbay'ın bulunduğu tarafa yaklaştığı ve elindeki silahı aracın içine çevirdiği tespit edildi.

Sanığın olay yerine geldiğinde stüdyo çevresinde söz konusu aracın bulunmadığını düşündüğü değerlendirilirken silahını doğrudan Canbay'a doğrulttuğunun kesin olarak belirlenemediği ifade edildi. Ancak mahkeme, eylemin hukuki değerlendirmesinde yalnızca hedef alınan kişinin değil, sanığın olay anındaki davranışlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kadayıfçıoğlu'nun silahını ani bir hareketle Kundakçı'ya çevirdiği, silahın ateş etmeye hazır durumda olduğu ve merminin maktulün sağ kaburga bölgesinden girerek sol kalçasından çıktığı belirtildi. Yaralanmanın niteliği ve olay anındaki mesafe de değerlendirmeye alındı.

Mahkeme, Kundakçı'nın bu şekilde vurulmasının mutlak ve kaçınılmaz olduğunu belirterek sanığın ateş açarken eyleminin sonucunu bilerek ve isteyerek hareket ettiği sonucuna ulaştı.

Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat nedeni ortaya çıktı! - 2

SAKLANDIKLARI EVDE YASAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gerekçeli kararda, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı evde bulunan silahlara ilişkin inceleme raporuna da yer verildi. Evde ele geçirilen tabanca ve şarjörün yasak niteliğinde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde, Vahap Canbay'ın bacaklarının arasında bıçak bulunduğunu düşündüğünü ileri sürdüğü belirtildi. Ancak araçta yapılan incelemede herhangi bir bıçağa rastlanmadığı kaydedildi.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un acı günü! Babası hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un acı günü! Babası hayatını kaybetti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın