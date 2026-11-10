Davada kararını açıklayan mahkeme, tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmederken Alaattin Kadayıfçıoğlu'na kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sabah gazetesinden Nazrin Malikova'nın haberine göre, gerekçeli kararda olayın öncesine, sanıklar arasındaki yazışmalara ve cinayet anındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşebilmek için Kundakçı'dan yardım istemişti. Bunun üzerine Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gitmişti. Üç arkadaş araçta beklediği sırada lüks araçlarla olay yerine gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu Kundakçı hayatını kaybetmişti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BERAAT GEREKÇESİ

Mahkeme, tarafların olay günü karşı karşıya gelmesinin nedeninin Aleyna Kalaycıoğlu olduğunu belirtti. Kalaycıoğlu'nun olay sırasında araçta beklediği, silah seslerinin ardından araçtan indiği ve kullanılan silahın olayın hemen sonrasında araç içerisinde tutulduğuna ilişkin beyanda bulunduğu kaydedildi. Cinayetin ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu araçla olay yerinden hızla uzaklaşıldığı da kararda yer aldı.

Bununla birlikte mahkeme, cinayetten önce Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasında yapılan yazışmalarda Kubilay Kaan Kundakçı'nın ya da araçta bulunan tanıkların hedef alınacağına yönelik herhangi bir mesaj veya konuşma bulunmadığına dikkat çekti.

Mesaj içeriklerinin, sanıkların söz konusu araçla karşılaşmak istemediklerini ve stüdyo önündeki beyaz BMW ile stüdyoda bulunan köpeği alarak bölgeden ayrılmayı planladıklarını gösterdiği belirtildi. Sanık ve tanık ifadeleriyle bilirkişi raporlarının da olay yerine aracın orada olmadığı düşüncesiyle gelindiğini desteklediği aktarıldı.

(Foto: Sosyal medya)