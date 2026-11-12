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Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde şüpheli araç durduruldu. Araçta, meslekten ihraç edilen 4 eski güvenlik görevlisi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Babaeski ilçesinde durdurulan araçta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla araç, Babaeski ilçesi Bostanlı mevkisinde durduruldu.

4 FETÖ ŞÜPHELİSİ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Araçta daha önce meslekten ihraç edildikleri belirlenen polis memuru M.O, astsubay C.A, pilot üsteğmen E.B. ve pilot teğmen O.Ç. yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İDDİASIYLA 1 KİŞİ DE GÖZALTINDA

Aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.Y. de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Kırklareli #FETÖ
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