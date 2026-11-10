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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına darbe! 6 gözaltı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına darbe! 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

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