Öğretmen kadın astsubay eşini sırtından bıçakladı! Bu ifadeyle serbest kaldı
Konya'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen Gamze T. (52), tartıştığı astsubay eşi Alper T.'yi (48) bıçakla yaraladı. Alper T. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Gamze T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yıllık evli Gamze T. ile eşi Alper T. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gamze T., mutfaktan aldığı bıçakla Alper T.'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Alper T. yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gamze T., eşini bıçakladığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alper T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İFADESİ ŞAŞIRTTI: "UZUN ZAMANDIR SÜRÜYOR"
Gözaltına alınan Gamze T. ifadesinde, uzun zamandır kavgalarının sürdüğünü, aralarında yine tartışma çıktığını ve mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gamze T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.