Olay, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yıllık evli Gamze T. ile eşi Alper T. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gamze T., mutfaktan aldığı bıçakla Alper T.'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Alper T. yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gamze T., eşini bıçakladığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alper T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.