İzmir 'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Foto: DHA)

17 MİLYON 712 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON

Bornova'da çok sayıda makaron bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen depo ve araçta arama yaptı. Aramalarda toplam 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.