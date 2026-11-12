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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 17 milyon 712 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 17 milyon 712 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bornova'da bir depo ve araçta gerçekleştirilen aramada 17 milyon 712 bin doldurulmuş makaron bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

17 MİLYON 712 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON

Bornova'da çok sayıda makaron bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen depo ve araçta arama yaptı. Aramalarda toplam 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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#İzmir #Makaron #Kaçak Sigara
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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