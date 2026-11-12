Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun batı kesimleri için peş peşe kritik uyarılarda bulundu. İstanbul dahil 11 il için "sarı kodlu" fırtına alarmı verilirken, rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, fırtınanın ulaşımı olumsuz etkileyeceğini, cumartesi günü ise hava sıcaklıklarının ani bir düşüşle 7-8 derece birden azalacağını ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: MARMARA'DA FIRTINA ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Marmara Bölgesi'nin tamamını kapsayan 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren megakent İstanbul'da rüzgar etkisini hissettirmeye başlarken, Çamlıca Tepesi'nde dev Türk bayrağının şiddetli rüzgarla dalgalanması ve canlı yayın kameralarının sarsılması fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. Megakentte günün puslu ve kapalı geçmesi, rüzgarın hızının gün içinde yer yer 60-70 kilometreyi bulması bekleniyor.