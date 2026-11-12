İstanbul dahil 11 ile fırtına uyarısı! O saatlere dikkat: Rüzgarın hızı 90 km'ye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı. Marmara ve Ege'de etkisini artıracak lodosun hızının saatte 90 kilometreye ulaşabileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, deniz ve hava ulaşımında aksamalara karşı uyardı. Cumartesi günü ise kuvvetli sağanak, gök gürültülü fırtına ve ani sıcaklık düşüşü bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun batı kesimleri için peş peşe kritik uyarılarda bulundu. İstanbul dahil 11 il için "sarı kodlu" fırtına alarmı verilirken, rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, fırtınanın ulaşımı olumsuz etkileyeceğini, cumartesi günü ise hava sıcaklıklarının ani bir düşüşle 7-8 derece birden azalacağını ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.
11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: MARMARA'DA FIRTINA ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Marmara Bölgesi'nin tamamını kapsayan 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren megakent İstanbul'da rüzgar etkisini hissettirmeye başlarken, Çamlıca Tepesi'nde dev Türk bayrağının şiddetli rüzgarla dalgalanması ve canlı yayın kameralarının sarsılması fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. Megakentte günün puslu ve kapalı geçmesi, rüzgarın hızının gün içinde yer yer 60-70 kilometreyi bulması bekleniyor.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK A HABER'DE UYARDI: "RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYE ÇIKACAK"
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde fırtınanın seyrine ve tehlikelerine dikkat çekerek, "İstanbul'da bugün yağış yok, çok bulutlu ve kapalı bir hava var. Marmara'nın güneyinde ve doğusunda olan yağış Karadeniz'e doğru kaymaya başladı. Bugün rüzgarın şiddeti zaman zaman 40-50 kilometreye çıkıyor ancak yarın için fırtına şiddetini daha da artıracak. Özellikle yarın saat 09.00 ile 15.00 arasında fırtınanın hızı deniz üzerinde saatte 90 kilometreye kadar ulaşabilir" ifadelerini kullandı.
Tek, güney ve güneybatı yönlerden esecek olan lodos ve kıble rüzgarlarının güneydeki sıcak havayı bölgeye taşıyacağını belirterek, "Sıcaklıklar yarın ve cumartesi günü 21-22 derecelere kadar yükselecek" sözleriyle aktardı.
CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE SAĞANAK YAĞIŞ
Hafta sonu hava durumunda sert bir kırılma yaşanacağını vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra, akşama doğru kuzeyden gelecek yeni bir soğuk cephe geçişi olacak. Bu geçiş anında çok kuvvetli yağışlar göreceğiz. Yarım saat içerisinde metrekareye 30-40 kilogram yağış düşebilir, böyle bir risk var. Sıcaklıklar çok hızlı bir şekilde 7-8 derece birden düşecek. Cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde oraj yani şimşek, yıldırım ve gök gürültülü sağanak yağış geçişine karşı son derece dikkatli olunmalı. Bu sistem pazar sabahı İstanbul'u terk etmiş olacak ancak önümüzdeki hafta yeni yağışlı havalar bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.
DENİZ VE HAVA ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR
Kuvvetli lodosun ulaşımı aksatabileceğini belirten Adil Tek, "Özellikle öğleden sonraki saatlerde Marmara Denizi genelinde feribot seferlerinde iptaller yaşanabilir. Hava ulaşımında ise uçak seferlerinde iptallerden ziyade, kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş ve kalkış aralıkları uzayacaktır. Bu durum seferlerde tehir ve gecikmelere yol açabilir. Deniz ve hava ulaşımını kullanacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda var" uyarısında bulundu.