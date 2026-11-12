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İstanbul dahil 11 ile fırtına uyarısı! O saatlere dikkat: Rüzgarın hızı 90 km'ye çıkacak

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İstanbul dahil 11 ile fırtına uyarısı! O saatlere dikkat: Rüzgarın hızı 90 km'ye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı. Marmara ve Ege'de etkisini artıracak lodosun hızının saatte 90 kilometreye ulaşabileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, deniz ve hava ulaşımında aksamalara karşı uyardı. Cumartesi günü ise kuvvetli sağanak, gök gürültülü fırtına ve ani sıcaklık düşüşü bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun batı kesimleri için peş peşe kritik uyarılarda bulundu. İstanbul dahil 11 il için "sarı kodlu" fırtına alarmı verilirken, rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, fırtınanın ulaşımı olumsuz etkileyeceğini, cumartesi günü ise hava sıcaklıklarının ani bir düşüşle 7-8 derece birden azalacağını ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI! FIRTINANIN HIZI 90 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: MARMARA'DA FIRTINA ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Marmara Bölgesi'nin tamamını kapsayan 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren megakent İstanbul'da rüzgar etkisini hissettirmeye başlarken, Çamlıca Tepesi'nde dev Türk bayrağının şiddetli rüzgarla dalgalanması ve canlı yayın kameralarının sarsılması fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. Megakentte günün puslu ve kapalı geçmesi, rüzgarın hızının gün içinde yer yer 60-70 kilometreyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12-16 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan beş günlük hava tahmin haritasında yurt genelindeki sıcaklık ve yağış beklentileri yer alıyor - foto: ahaber.com.trMeteoroloji Genel Müdürlüğünün 12-16 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan beş günlük hava tahmin haritasında yurt genelindeki sıcaklık ve yağış beklentileri yer alıyor - foto: ahaber.com.tr

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK A HABER'DE UYARDI: "RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYE ÇIKACAK"

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde fırtınanın seyrine ve tehlikelerine dikkat çekerek, "İstanbul'da bugün yağış yok, çok bulutlu ve kapalı bir hava var. Marmara'nın güneyinde ve doğusunda olan yağış Karadeniz'e doğru kaymaya başladı. Bugün rüzgarın şiddeti zaman zaman 40-50 kilometreye çıkıyor ancak yarın için fırtına şiddetini daha da artıracak. Özellikle yarın saat 09.00 ile 15.00 arasında fırtınanın hızı deniz üzerinde saatte 90 kilometreye kadar ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Tek, güney ve güneybatı yönlerden esecek olan lodos ve kıble rüzgarlarının güneydeki sıcak havayı bölgeye taşıyacağını belirterek, "Sıcaklıklar yarın ve cumartesi günü 21-22 derecelere kadar yükselecek" sözleriyle aktardı.

İstanbul'da lodosun etkisini artırması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışın hafta sonu boyunca yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor - foto: ahaber.com.trİstanbul'da lodosun etkisini artırması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışın hafta sonu boyunca yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor - foto: ahaber.com.tr

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE SAĞANAK YAĞIŞ

Hafta sonu hava durumunda sert bir kırılma yaşanacağını vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra, akşama doğru kuzeyden gelecek yeni bir soğuk cephe geçişi olacak. Bu geçiş anında çok kuvvetli yağışlar göreceğiz. Yarım saat içerisinde metrekareye 30-40 kilogram yağış düşebilir, böyle bir risk var. Sıcaklıklar çok hızlı bir şekilde 7-8 derece birden düşecek. Cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde oraj yani şimşek, yıldırım ve gök gürültülü sağanak yağış geçişine karşı son derece dikkatli olunmalı. Bu sistem pazar sabahı İstanbul'u terk etmiş olacak ancak önümüzdeki hafta yeni yağışlı havalar bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

DENİZ VE HAVA ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Kuvvetli lodosun ulaşımı aksatabileceğini belirten Adil Tek, "Özellikle öğleden sonraki saatlerde Marmara Denizi genelinde feribot seferlerinde iptaller yaşanabilir. Hava ulaşımında ise uçak seferlerinde iptallerden ziyade, kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş ve kalkış aralıkları uzayacaktır. Bu durum seferlerde tehir ve gecikmelere yol açabilir. Deniz ve hava ulaşımını kullanacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda var" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Kasım 2026 tarihli günlük hava tahmin haritasında bölgelerde beklenen yağış, rüzgâr ve sıcaklık değerleri gösteriliyor - foto: ahaber.com.trMeteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Kasım 2026 tarihli günlük hava tahmin haritasında bölgelerde beklenen yağış, rüzgâr ve sıcaklık değerleri gösteriliyor - foto: ahaber.com.tr

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi öngörülüyor.

Kuvvetli lodosun ulaşımı aksatabileceğini belirten Adil Tek, "Özellikle öğleden sonraki saatlerde Marmara Denizi genelinde feribot seferlerinde iptaller yaşanabilir. Hava ulaşımında ise uçak seferlerinde iptallerden ziyade, kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş ve kalkış aralıkları uzayacaktır. Bu durum seferlerde tehir ve gecikmelere yol açabilir. Deniz ve hava ulaşımını kullanacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda var" uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege'de ise kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Marmara başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi - foto: ahaber.com.trMarmara başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi - foto: ahaber.com.tr

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

İSTANBUL: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, sis ve kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.

DENİZLİ: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA: 23°C, Parçalı bulutlu

ANTALYA: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA: 16°C, Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI: 15°C, Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 17°C, Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA: 17°C, Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

BOLU: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 19°C, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON: 18°C, Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM: 8°C, Parçalı bulutlu

KARS: 8°C, Parçalı bulutlu

MALATYA: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 8°C, Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Havanın az bulutlu ve parçalı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul dahil 11 ile fırtına uyarısı! O saatlere dikkat: Rüzgarın hızı 90 km'ye çıkacak - 1

İstanbul dahil 11 ile fırtına uyarısı! O saatlere dikkat: Rüzgarın hızı 90 km'ye çıkacak - 2

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