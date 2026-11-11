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Dışişleri'nden Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki: Gerçekleri gizleme çabası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri'nden Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki: Gerçekleri gizleme çabası

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Başkan Erdoğan'a yönelik ifadeleri "alçakça ve hadsiz iftiralar" olarak nitelendirilirken, söz konusu açıklamaların gerçekleri gizlemeye yönelik çabaların yeni bir örneği olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir." denildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıİsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Açıklamada Başkan Erdoğan'ın 11 Kasım'da COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail'in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşıdığı ifade edildi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri dile getirdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Filistinliler başta olmak üzere İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

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