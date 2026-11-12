Başkan Erdoğan'dan COP31'de "güven adası" Türkiye vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen COP31 İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

COP31 Liderler Zirvesi vesilesi ile sizlerle Antalya'da bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.Tarımın, tarihin, tabiatın ve turizmin buluşma noktası Antalya'mıza hoş geldiniz. Müşterek evimiz olan yeryüzüne sahip çıkmak için Antalya'da bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu çabalara verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

6 Şubat depremlerinin ardından üç yıldan daha kısa bir sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkânımız oldu.

"96 LİDERİ AĞIRLADIK"

9 Kasım'da başlayan COP31'de dün ve bugün yapılan liderler zirvesinde 96 lideri ağırladık. 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa 100 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Ön kayıtlara göre en yüksek katılımlı COP 31 olmaya adayız. Yeşil ve mavi bölgelerden oluşan 1 milyon 100 bin metre karelik expo alanımız şimdiye kadarki en büyük konferans alanlarının arasındadır.