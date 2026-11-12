Başkan Erdoğan'dan COP31'de "güven adası" Türkiye vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nde Türkiye'nin hedeflerini gerçeğe dönüştürmekte usta bir ülke olduğunu vurguladı. Bölgede barış için samimiyetle çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan, enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen halkın refahını artırmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Erdoğan, iklim kriziyle mücadelede gelişmiş ülkelerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen COP31 İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
COP31 Liderler Zirvesi vesilesi ile sizlerle Antalya'da bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.Tarımın, tarihin, tabiatın ve turizmin buluşma noktası Antalya'mıza hoş geldiniz. Müşterek evimiz olan yeryüzüne sahip çıkmak için Antalya'da bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu çabalara verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.
6 Şubat depremlerinin ardından üç yıldan daha kısa bir sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkânımız oldu.
"96 LİDERİ AĞIRLADIK"
9 Kasım'da başlayan COP31'de dün ve bugün yapılan liderler zirvesinde 96 lideri ağırladık. 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa 100 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Ön kayıtlara göre en yüksek katılımlı COP 31 olmaya adayız. Yeşil ve mavi bölgelerden oluşan 1 milyon 100 bin metre karelik expo alanımız şimdiye kadarki en büyük konferans alanlarının arasındadır.
"DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRDIK"
Bütün bu rakamlar ülkemizin çok taraflı diplomasi merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. COP 31'i bir uygulama konferansı olarak tasarladık, liderler zirvesinin ilk gününü sıfır atık konusuna ayırdık, ikinci gününde ise dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre temalarına odaklandık. Türkiye 6 Şubat depremiyle sarsılmış bir ülkedir. Depremlerden sonra üç yıldan daha kısa bir sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak belirledik Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk. İklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdık.
"YEŞİL KALKINMA YOLCULUĞUMUZU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
Şunun altını bir kez daha çizerek ifade etmek istiyorum: Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır. Önümüzdeki günlerde 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. Böyle evrensel bir konuda salt hükümetlerin mücadelesiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir.
Bugün karşılaştığımız sorunlarda çevreyi hoyratça kullanılmasının büyük payı var, 50 sene 100 sene önce yapılan yanlışlar kaşrımıza çıkıyor. Bugün de aynı hataları tekrarlar ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun sonucunu evlatlarımız yaşar. Türkiye olarak 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.
"GÜVEN ADASI TÜRKİYE"
Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Temel hedefimiz iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektirik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürmede usta bir ülkede. Son 24 yılda nice başarılara imza attık ve badireyi suhuletle atlattık. Bugün de ülkemizi çatışmalarda uzak tutuyoruz, ülkemizin istikrarı ve güvenliği için çalışıyoruz. Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmadan vazgeçmiyoruz. Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir.
"İŞ DÜNYASININ YANINDA OLACAĞIZ"
Bu sabah 4 kalkınma bankası ile 10 anlaşma imzalandı, kaynaklar inşallah çiftçimize, kobilerimize ve kalkınma projelerine aktarılacak. Finansman tek başına yeterli değildir. Asıl değişim sizlerin vizyonu ve yeni yatırımlarla gerçekleşecek. Bunu savunma sanayinde başardık, diğer alanlarda da bunu başarabiliriz. Bu dönüşüm sürecinde sizleri yalnız bırakmayacağız. her zaman iş dünyamızın yanında olacağız. Antalya'da kurulan ilişkilerin kalıcı ortaklıklara verilmesini temenni ediyorum. Konferansın hayırlara vesile olmasını diliyorum.