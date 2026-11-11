Yurt genelinde etkili olan kar yağışı batı bölgeleri terk ederken, sıcaklıklar hızla yükselişe geçiyor. Batı illerinde termometreler 20 derecelerin üzerine çıkmaya hazırlanırken Meteoroloji'den kritik uyarılar peş peşe geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun radyasyon sisi ulaşımı olumsuz etkilerken, cuma günü için şiddetli lodos fırtınası, hafta sonu için ise kuvvetli sağanak ve ani sıcaklık düşüşü alarmı verildi.

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hava durumundaki sert dalgalanmaları ve İstanbul için kar beklentisini il il değerlendirdi.

Yurdun birçok noktasını beyaza bürüyen soğuk ve kar yağışlı hava dalgası yerini kademeli olarak yükselen sıcaklıklara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artış gösterecek. Ancak sıcaklık artışıyla birlikte kuvvetli lodos, yoğun sis ve hafta sonu beklenen yeni bir yağışlı sistem kapıda.

İÇ VE BATI BÖLGELERDE SİS ALARMI: "ÖĞLE SAATLERİNE KADAR DİKKATLİ OLUN"

Güne yer yer yoğun sis ve pusla uyanan Türkiye'de özellikle sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor. Yurt genelindeki yağışsız ve puslu havaya dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Yağışlar bitti, radar görüntümüzde şu anda yağış yok. Yurt genelinde yer yer bulutlu ve puslu bir hava hakim. Kuzeyden sokulan yüksek basıncın oluşturduğu etki beraberinde sis ve pusu getiriyor. Özellikle İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sisli ve puslu bir hava var. Bu durum zemindeki kayganlığı da artırıyor" sözleriyle sürücüleri uyardı.