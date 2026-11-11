Yalancı bahara aldanmayın: Sıcaklıklar fırlıyor ama hafta sonu fırtına ve sağanak kapıda
Yurt genelinde sıcaklıklar yükselirken batı illerinde termometrelerin 21 dereceyi görmesi bekleniyor. Meteoroloji, cuma günü Marmara ve Ege’de saatte 80 kilometreye ulaşabilecek lodos, hafta sonu ise kuvvetli sağanak ve ani sıcaklık düşüşü için uyardı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da yakın zamanda kar yağışı beklenmediğini açıkladı.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı batı bölgeleri terk ederken, sıcaklıklar hızla yükselişe geçiyor. Batı illerinde termometreler 20 derecelerin üzerine çıkmaya hazırlanırken Meteoroloji'den kritik uyarılar peş peşe geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun radyasyon sisi ulaşımı olumsuz etkilerken, cuma günü için şiddetli lodos fırtınası, hafta sonu için ise kuvvetli sağanak ve ani sıcaklık düşüşü alarmı verildi.
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hava durumundaki sert dalgalanmaları ve İstanbul için kar beklentisini il il değerlendirdi.
Yurdun birçok noktasını beyaza bürüyen soğuk ve kar yağışlı hava dalgası yerini kademeli olarak yükselen sıcaklıklara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artış gösterecek. Ancak sıcaklık artışıyla birlikte kuvvetli lodos, yoğun sis ve hafta sonu beklenen yeni bir yağışlı sistem kapıda.
İÇ VE BATI BÖLGELERDE SİS ALARMI: "ÖĞLE SAATLERİNE KADAR DİKKATLİ OLUN"
Güne yer yer yoğun sis ve pusla uyanan Türkiye'de özellikle sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor. Yurt genelindeki yağışsız ve puslu havaya dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Yağışlar bitti, radar görüntümüzde şu anda yağış yok. Yurt genelinde yer yer bulutlu ve puslu bir hava hakim. Kuzeyden sokulan yüksek basıncın oluşturduğu etki beraberinde sis ve pusu getiriyor. Özellikle İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sisli ve puslu bir hava var. Bu durum zemindeki kayganlığı da artırıyor" sözleriyle sürücüleri uyardı.
Oluşan sisin türüne ve dağılma saatine ilişkin de bilgi veren Adil Tek, "Bu oluşan sis radyasyon sisidir. Gece yerin soğuması ve nemli havanın yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Bölgenin konumuna göre saat 10.00 - 11.00 civarında, öğle saatlerine doğru kalkmaya başlar. Ancak sabahın ilk saatleri en yoğun olduğu zaman dilimidir" ifadelerini kullandı.
SICAKLIKLAR 21 DERECEYE KADAR ÇIKIYOR: YALANCI BAHAR GELİYOR
Dondurucu soğukların ardından batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanıyor. Doğu Anadolu'da dondurucu havanın sürdüğünü belirten Adil Tek, "Kars ve Ardahan'da sıcaklıklar eksi 8, eksi 9 derecelerde ölçülüyor. Başkent Ankara'da 4, Güneydoğu'da ise 4-5 derecelere kadar indi. Ancak batı bölgelerde ve sahil kesimlerinde sıcaklıklar pozitif değerlerde seyrediyor ve cumartesi gününe kadar yükselmeye devam edecek" dedi.
Marmara ve Ege'de bahar havasının hissedileceğini aktaran Tek, "İstanbul'da sıcaklıklar 19 dereceye, İzmir'de ise 21 dereceye kadar çıkacak. Batı bölgelerde cumartesi gününe kadar bu artış trendi sürecek" açıklamasında bulundu.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT: LODOS FIRTINASI HIZINI 80 KM'YE ÇIKARACAK
Sıcaklık artışıyla birlikte rüzgarın yönü güneye dönecek ve şiddetini artıracak. Özellikle cuma günü Marmara ve Ege'de lodos fırtınası bekleniyor. Vatandaşları tedbirli olmaya çağıran Adil Tek, "Bugünden itibaren güneyden esen lodos rüzgarı var. Özellikle yarın gece ve cuma günü lodosa çok dikkat edilmeli. Marmara ve Ege'de rüzgarın hızı saatte 70-80 kilometreye kadar çıkacak fırtına değerlerine ulaşacak. Lodos aynı zamanda migreni ve baş ağrısı olan vatandaşlarımızı da olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.
HAFTA SONU HAVA TERSİNE DÖNÜYOR: KUVVETLİ SAĞANAK VE ANİ DÜŞÜŞ
Yalancı baharın ardından hafta sonu sıcaklıklar sert bir düşüş yaşayacak. Cumartesi öğleden sonra kuzeyden yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin giriş yapacağını belirten Adil Tek, "Cumartesi günü öğleden sonraki saatlerden itibaren kuzeyden serin bir hava dalgası geliyor. Cumartesi ile pazar arasında 4-5 derecelik bir sıcaklık farkı göreceğiz. Cumartesi öğleden sonra yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yağışın yoğunluğu artacak ve su baskını riski oluşturabilecek seviyelere çıkabilecek. Ancak bu sistem hızlı hareket edecek; pazar günü akşam saatlerinde doğuya kayarak yurdu terk edecek" dedi.
Başkent Ankara'da da benzer bir tablonun yaşanacağını aktaran Tek, "Ankara'da sıcaklıklar cuma gününe kadar yükseliyor. Ancak cuma sonrasında cumartesi ve pazar günleri Başkent'te de yağışları göreceğiz" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Kış mevsimine yaklaşırken megakentte kar yağışının ne zaman görüleceği merak konusu oldu. Kasım ayının genel seyrini değerlendiren Adil Tek, "Kasım ayı genel olarak ılıman, yani ortalamaların üzerinde sıcaklık değerlerine sahip geçiyor. İstanbul için yakın planda bir kar yağışı beklentimiz yok. Hatta bu sene, son yüzyıl içerisindeki yağış kayıtlarımıza göre en yüksek yağışın kaydedildiği yıllardan biri olmaya aday görünüyor" ifadelerini kullandı.
İklim krizinin ve geleceğin konuşulduğu COP31 zirvesine ev sahipliği yapan Antalya'daki hava durumuna da değinen Tek, kentte hava koşullarının şu sıralar mevsim normalleri için ideal olduğunu, sıcaklığın 22-23 derecelerde seyrettiğini ancak yarın bölgede yağış görüleceğini söyledi.
METEOROLOJİ'DEN EDREMİT İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de güncel hava tahmin raporunu yayımlayarak bölgesel uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
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MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu; Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ile İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuvvetli yağış; sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer yoğun sis ve pus bekleniyor. (İstanbul: 19°C, Bursa: 21°C, Çanakkale: 20°C, Kırklareli: 18°C)
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EGE: Parçalı ve çok bulutlu; Kıyı Ege ile öğleden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevreleri aralıklı sağanak yağışlı. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis etkili olacak. (İzmir: 21°C, Manisa: 20°C, Denizli: 19°C, Muğla: 17°C)
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AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Göller Yöresi'nde sabah ve gece sis bekleniyor. (Antalya: 22°C, Adana: 20°C, Hatay: 19°C, Burdur: 16°C)
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İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis görülecek. (Ankara: 10°C, Eskişehir: 12°C, Konya: 13°C, Çankırı: 11°C)
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BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; sabah Sinop, akşam Düzce ve Zonguldak, gece saatlerinde ise Bolu, Kastamonu kıyıları ve Karabük çevreleri yağmurlu. İç kesimlerde sis uyarısı var. (Bolu: 14°C, Düzce: 18°C, Zonguldak: 18°C, Kastamonu: 12°C)
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak. (Samsun: 17°C, Trabzon: 15°C, Rize: 15°C, Amasya: 13°C)
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DOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu; gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğukla birlikte buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor. (Erzurum: 5°C, Kars: 5°C, Malatya: 12°C, Van: 7°C)
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GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. (Diyarbakır: 14°C, Şanlıurfa: 16°C, Mardin: 11°C, Siirt: 13°C)