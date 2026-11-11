Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında vurarak ağır yaraladı. Kılıçarslan, 12 Haziran'da açıklanan kararla "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay ceza aldı ve karar istinafa taşındı. Cezayı az bulan istinaf, 11 yıl 8 aydan 13 yıl 4 aya çıkardı.

Kadın hakimi makamında yaralayan Cumhuriyet savcısına verilen ceza istinafta arttı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı 13 Ocak'ta makam odasında silahla yaralayan ve ikinci kez ateş etmesi, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan çaycı Y.K. tarafından engellenen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, olayın ardından tutuklanmıştı. "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kılıçarslan hakkında geçtiğimiz aylarda karar açıklandı.

Sabah Gazetesi'nden Leyla Yıldız'ın haberine göre, 12 Haziran'da açıklanan kararla, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme" suçlarından ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

İSTİNAF CEZAYI AZ BULDU

İstinafa taşınan karar, Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince kaldırıldı ve sanık hakkında yeniden hüküm kuruldu. İstinaf mahkemesi, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle takdiren indirim uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak cezayı 13 yıl 4 aya indirdi. Kılıçarslan'a "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün, diğer suçlardan ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, duruşmadaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanmasına hükmedilirken kaçma şüphesine dikkat çekilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.