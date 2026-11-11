Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından hâkimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4 kişi, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle; Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Ayhan Yazkan ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemece eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklandı. 4 şüpheli ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.