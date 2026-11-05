İzmir'de iş insanlarını tehdit ederek haraç talep eden suç örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen örgütün, iş insanlarını şantaj ve iş yerlerine silahlı saldırı düzenleme yoluyla tehdit ettiği tespit edildi.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Bayındır, Torbalı ve Bornova ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.

İLK OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak 5 Eylül'de Bayındır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, 15 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.