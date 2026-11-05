İzmir'de iş insanlarından tehditle haraç alan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
İzmir'de iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik 17 gün arayla iki operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin tamamı tutuklandı. Örgütün yurt dışındaki lideri hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı.
İzmir'de iş insanlarını tehdit ederek haraç talep eden suç örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen örgütün, iş insanlarını şantaj ve iş yerlerine silahlı saldırı düzenleme yoluyla tehdit ettiği tespit edildi.
Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Bayındır, Torbalı ve Bornova ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.
İLK OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında ilk olarak 5 Eylül'de Bayındır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, 15 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İKİNCİ DALGADA 4 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, 2 Kasım'da ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
ÖRGÜT LİDERİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ
Öte yandan suç örgütünün yurt dışında bulunduğu belirlenen lideri hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin tamamı tutuklanmış oldu.