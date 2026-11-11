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Emir Sarıgül ifade vermek için adliyeye geldi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emir Sarıgül ifade vermek için adliyeye geldi

İstanbul'da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emir Sarıgül, ifade vermek için adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Mustafa Sarıgül ifade sonrası özel korumasını aramışMustafa Sarıgül ifade sonrası özel korumasını aramış MUSTAFA SARIGÜL İFADE SONRASI ÖZEL KORUMASINI ARAMIŞ

#Emir Sarıgül #Mustafa Sarıgül #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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