Erzurum'da yaklaşık iki ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'i ısıran pitbull cinsi köpek, adli işlemler kapsamında götürüldüğü barınakta dehşet saçtı. Köpeğin sahibi A.T.E., barınak görevlilerine saldırarak 4 kişiyi darp ederken pitbull cinsi köpek de 3 barınak çalışanını bacağından ısırdı. Şüpheli, köpeğini de alarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda meydana geldi. Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, 2 ay önce pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış, olay sonrası Yakutiye İlçe Emniyet Amirliği ve barınak ekipleri, köpeği A.T.E.'nin ikametinden teslim alarak muhafaza edilmek üzere barınağa götürmüştü.

GÖREVLİLERİ TEHDİT EDİP KÖPEĞİ ZORLA ALMAYA ÇALIŞTI

Aynı gün saat 16.20 sıralarında köpeğini görmek bahanesiyle barınağa gelen A.T.E., görevlilerin gözetiminde hayvanı gördüğü esnada köpeğin tasmasını çalışanların elinden zorla aldı. Başsavcılık, emniyet ve barınak personeline yönelik ağır küfürler savuran şahıs, "Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim" diyerek köpekle birlikte alandan uzaklaşmaya çalıştı.

2 VETERİNER HEKİM VE 2 İŞÇİ YARALANDI

Görevlilerin yasalar gereği buna müsaade edemeyeceklerini belirtmesi üzerine şüpheli A.T.E., barınak çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede pitbull cinsi köpek 3 görevliyi bacağından ısırırken sahibi ise personeli yumruklayarak darp etti. Olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz, sol baldırlarından köpek ısırığıyla ve şüphelinin yumruk darbeleriyle yaralandı. Barınak işçileri Selçuk Değirmenci ile Samet Bülbül de sol baldırlarından köpek ısırığı alırken çenelerine aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI VE KÖPEĞİ ARIYOR

Olayın ardından adeta dehşet saçan şüpheli A.T.E., pitbull cinsi köpeğini de yanına alarak barınaktan kaçtı ve izini kaybettirdi. İhbar üzerine barınağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken emniyet güçleri, kaçan saldırganı ve tehlike arz eden köpeği yakalamak için kent genelinde geniş çaplı ve titiz bir arama çalışması başlattı.