Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'te 5 yıldır Kol Komutanı olarak görev yapan Yarbay Murat Bakıcı, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devretti. Yeni ekip lideri, cuma günü Tekirdağ'da gerçekleştirilecek gösteri uçuşunda görev alacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'te görev değişimi yaşandı. Beş yıldır Kol Komutanı olarak görev yapan Yarbay Murat Bakıcı, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e teslim etti.

SOLOTÜRK'TE YENİ KOL KOMUTANI AYDEMİR OLDU

SOLOTÜRK'ün ekip liderliğini 5 yıldır yürüten Yarbay Murat Bakıcı, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devretti. Bakıcı, ilk gösteri uçuşunu 2022 yılında Çanakkale'de gerçekleştirmişti.

Bakıcı'nın son uçuşunu, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Anıtkabir üzerinde düzenlenmesi planlanan saygı uçuşuyla yapması öngörülüyordu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş gerçekleştirilemedi.

İLK GÖREV UÇUŞU CUMA GÜNÜ TEKİRDAĞ'DA

Görev değişiminin ardından SOLOTÜRK'ün cuma günü Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştireceği gösteride yeni görev dağılımı uygulanacak.

Gösteri uçuşunda Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir Kol Komutanı, Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak ise ekibin ikinci pilotu olarak görev yapacak.