Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi açılış programında yaptığı konuşmada, iklim kriziyle mücadele, çevre duyarlılığı ve yeşil kalkınma konusunda önemli mesajlar verdi. İnsanlığın ortak bir dünyayı paylaştığını vurgulayan Erdoğan, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiklerini belirterek suyun her damlasını koruma altına aldıklarını ve yeşil kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi açılış programında önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

Yeşille mavinin iç içe geçtiği Antalya'mıza hepiniz hoş geldiniz. COP31 kapsımında alınacak kararların tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın başında BM Genel Sekreterine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizimle paylaşan Brezilya ve Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. COP31'i Anadolu'yu yansıtacak şekilde tasarladık.

EVİMİZİN TEK BİR ÇATISI VAR

Konferansın iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Çevre duyarlılığı bütün kadim medeniyetlerinin bütün dinlerin ortak hassasiyetlerinden biridir. İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır o da gökyüzüdür, evimizin tek bir bahçesi vardır o da yeryüzüdür. Bizim başka ormanlarımız, okyanuslarımız, denizlerimiz yoktur. Ancak insanlık bugün en derin tüketim krizlerinden birini yaşıyor.

Yanan bir ormanın, kirlenen bir denizin gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz biliyoruz. Asya'dan Pasifik'in küçük adaları bundan azede değildir. 31 yıl önce düzenlenen ilk COP toplantısından bugüne büyük adımlar attık.

İKİ SEÇENEĞİMİZ VAR

Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız zama riskler artıyor. İki seçeneğimiz var. Ya şikayet edeceğiz ya eyleme geçeceğiz. COP31 Başkanlığını tam da bu anlaşıyla üstlendik. Konferansın bir uygulama COP'u olmasını hedefledik.

YENİ BİR SOLUK

Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin iklimle mücadele yeni bir soluk kazandıracaktır. Antalya, pek çok kültürü bağrında harmanlamış bir şehrimizdir. Türkiye, binlerce yıllık tarihi ile medeniyetler merkezindedir. Biz bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan, yarın kıyametin kopacağını bilsek bile elindeki fidanı dikan bir anlayış içindeyiz. Atalarız 'Yaş kesen baş keser' diyerek sağlıklı bir ağaca kesmenin bir insanı öldürmekle eş değer görmektedir. Suyu aziz, ağacı yaşam olarak görmüştür.

1 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma günü ilan ediyoruz. Suyun her damlasını koruma altına alıyoruz. Yeşil kalkınma yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Gazze'de sadece soykırım değil çevre kıyımı yaşanmıştır . Gazzeliler çadırlarda yaşamaya mahkum edildi. Bu gaddarlık artık sona ermeli"



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