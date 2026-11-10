Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi daha gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi. 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

4 İLDE İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alınırken hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ekim 2026'da 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İngiltere'de bulunduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu henüz yakalanamazken, gözaltına alınan Harika Akkaya, Murat Koçak, Süleyman Özen ve Mehmet Necati Yağcı tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Milyonlarca liralık rüşvet iddialarının araştırıldığı soruşturmada 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

14,4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden BUSTECH şirketi aracılığıyla 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığı ve yaklaşık 500 milyon liralık ihalelerin yönlendirildiği iddia edildi.

ŞİRKETLERE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin 30,3 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirtilirken Halk TV'nin de aralarında bulunduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı aktarıldı.