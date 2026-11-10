İstanbul genelinde iki aşamalı gerçekleştirilen Huzur İstanbul Uygulaması'nda 282 bin 43 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 538 kişi ve 79 yoklama kaçağı yakalanırken, toplam 445 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da polis ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen Huzur İstanbul Uygulaması'nda 445 şüpheli gözaltına alındı. İki aşamalı düzenlenen denetimlerde 282 bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 538 kişi ile 79 yoklama kaçağı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.30 ile 22.30 arasında 189 noktada sabit yol denetimleri yapıldı. Bin 171 personelin katıldığı denetimlere polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

Uygulamanın ikinci aşamasında ise saat 22.30 ile 00.30 arasında bin 79 personelle umuma açık yerler denetlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 877 gram uyuşturucu madde, 605 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1290 lira ve 10 dolar bulundu.

Uygulama kapsamında toplam 372 umuma açık yer kontrol edildi, 3 iş yerine işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 8 kişi hakkında işlem gerçekleştirilirken, 34 kişiye de idari işlem uygulandı.

TRAFİK DENETİMLERİNDE 3 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Huzur uygulamasının trafik denetimleri bölümünde 38 bin 892 araç ve bin 742 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 835 araç ve motosiklet ile 26 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Toplam 3 milyon 30 bin 110 lira idari para cezası kesilirken, 10 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi.